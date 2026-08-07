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LIFESTYLE

07.08.2026 10:17

Διακοπές στην Ελλάδα Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό (Video/Photos)

07.08.2026 10:17
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Τις διακοπές τους στην Ελλάδα απολαμβάνουν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό με νέες φωτογραφίες τους να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε μια εξ αυτών, οι δυο τους απαθανατίστηκαν να κάνουν βόλτα στη θάλασσα, περπατώντας χέρι χέρι, ενώ σε άλλη εικόνα εμφανίζονται αγκαλιά σε σκάφος.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα σετ με τοπ και ασορτί σορτς, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά φορούσε ανοιχτόχρωμο λινό πουκάμισο και τζιν παντελόνι.

Η τραγουδίστρια εθεάθη πριν από λίγες ημέρες στη Μύκονο με την κόρη της Ντέιζι Ντοβ Μπλουμ, κάνοντας βόλτα και ψώνια στο Nammos Village, με το Mykonos Live TV, να την εντοπίζει στην παραλία της Ψαρρού, λίγο πριν επιβιβαστεί σε φουσκωτό σκάφος.

Με ψάθινο καπέλο, γυαλιά ηλίου και casual σύνολο, η ποπ σταρ επέλεξε μια διακριτική εμφάνιση, προσπαθώντας να περάσει όσο το δυνατόν πιο απαρατήρητη κατά την έξοδό της.

Η παρουσία της στη Μύκονο έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, όπου παρουσίασε ζωντανά το τραγούδι «Wonder».

Η επίσκεψή τους στην Ελλάδα γίνεται στο πλαίσιο των φετινών αποδράσεών τους στην Ευρώπη. Προν ταξιδέψουν στη χώρα μας, οι δυο τους έκαναν διακοπές στη Νότια Γαλλία, με τον φωτογραφικό φακό να τους καταγράφει να φιλιούνται σε παραλία του Σαν Τροπέ.

Υπενθυμίζεται ότι η Κέιτι Πέρι χώρισε το 2025 από τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους, ενώ ο Τζάστιν Τριντό είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του από τη Σοφί Γκρεγκουάρ το 2023, έπειτα από 18 χρόνια γάμου και την απόκτηση τριών παιδιών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:08
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