Το αεροπλάνο του Νετανιάχου θα προσγειωθεί στο Νιου Τζέρσεϊ αντί για τη Νέα Υόρκη υπό τον φόβο του… Μαμντάνι και διεθνούς εντάλματος σύλληψης

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Το επίσημο αεροσκάφος του ισραηλινού»πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το «Wing of Zion», θα προσγειωθεί στο Νιου Τζέρσεϊ αντί για το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης κατά την επερχόμενη επίσκεψή του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αποφάσισαν ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας.

Η αλλαγή, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλούνται τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, πηγάζει από ανησυχίες ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, θα μπορούσε να επιδιώξει να διαταράξει την παραμονή του αεροπλάνου στο έδαφος στο αεροδρόμιο JFK.

Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται περιλαμβάνουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty ή ένα κοντινό στρατιωτικό αεροδρόμιο, δύο επιλογές που θα επέτρεπαν στο αεροσκάφος να παραμείνει σταθμευμένο για όσο διάστημα ο Νετανιάχου βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Υόρκης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Μαμντάνι, ο οποίος έχει αντιταχθεί δημόσια στην παρουσία του Νετανιάχου, μπορεί να διατάξει το αεροπλάνο να απογειωθεί αμέσως από το αεροδρόμιο JFK αντί να του επιτρέψει να παραμείνει μέχρι την επιστροφή του πρωθυπουργού.

Τα προηγούμενα χρόνια, το JFK είχε παραχωρήσει στους Ισραηλινούς (και Ιρανούς) ηγέτες το προνόμιο να διατηρούν τα επίσημα αεροσκάφη τους σταθμευμένα καθ’ όλη τη διάρκεια των επισκέψεών τους.

Ο Μαμντάνι έχει επικρίνει εδώ και καιρό τον Νετανιάχου για την επίθεση στη Γάζα και το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) εναντίον του.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και μετά, δήλωσε ότι θα επιδιώξει τη σύλληψη του Νετανιάχου εάν ο Ισραηλινός ηγέτης φτάσει στην πόλη.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του τον Ιούλιο, ο Μαμντάνι δήλωσε: «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη, ούτε οποιοσδήποτε άλλος εγκληματίας πολέμου κυκλοφορεί ελεύθερος», ενώ αναγνώρισε ότι η Νέα Υόρκη δεν διαθέτει ανεξάρτητη νομική εξουσία για να επιβάλει το ένταλμα του ΔΠΔ και κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να το πράξει.

Έχει ενθαρρύνει διαμαρτυρίες κατά της επίσκεψης, αλλά δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε αυτές.

Ο Νετανιάχου απέρριψε έντονα τη θέση του Μαμντάνι.

Σε μια συνέντευξη στο Fox News νωρίτερα φέτος, αποκάλεσε τον δήμαρχο «εκλεγμένο αξιωματούχο που εκπέμπει μίσος και στρέφει τη μία ομάδα Νεοϋορκέζων εναντίον της άλλης».

Έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να απευθυνθεί στον ΟΗΕ ανεξαρτήτως αυτού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, το πρόγραμμα του Νετανιάχου έχει μειωθεί δραματικά.

Αναμένεται να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις το πρωί της Πέμπτης, να εκφωνήσει την ομιλία του στον ΟΗΕ στις 2 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης και να αναχωρήσει το ίδιο βράδυ χωρίς διανυκτέρευση.

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Μια προηγουμένως προγραμματισμένη στάση στο Τέξας για να συναντήσει τον Έλον Μασκ έχει επίσης ακυρωθεί.

Αναμένονται διαμαρτυρίες κοντά στα Ηνωμένα Έθνη και έξω από οποιοδήποτε ξενοδοχείο, ενώ φιλοϊσραηλινές ομάδες στην εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης διοργανώνουν αντιδιαδηλώσεις.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται επίσης για πιθανές διαταραχές εντός της αίθουσας της Γενικής Συνέλευσης.

Η ομιλία του Νετανιάχου αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην ιρανική απειλή και, όπως αναφέρουν βοηθοί του, θα περιλαμβάνει «εκπλήξεις».

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