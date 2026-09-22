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22.09.2026 19:34

Χέιντεν Πανετιέρ: Από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο θάνατός της έδειξε η νεκροψία – Το κοκτέιλ ουσιών στον οργανισμό της

22.09.2026 19:34
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Η σταρ Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, του Xanax και αρκετών άλλων φαρμάκων στον οργανισμό της, σύμφωνα με νεκροψία που ολοκληρώθηκε από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ στη Νότια Καρολίνα.

Το γραφείο του ιατροδικαστή δήλωσε ότι ο θάνατος της Πανετιέρ ήταν ατύχημα και ότι δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραύματος που θα μπορούσαν να συνέβαλαν στον θάνατό της.

Η Πανετιέρ πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 36 ετών, αφού βρέθηκε αναίσθητη σε μια κατοικία στη Νότια Καρολίνα.

Η πρωταγωνίστρια των αμερικανικών τηλεοπτικών σειρών Heroes και Nashville είχε μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες της με την κατάχρηση ουσιών.

Το γραφείο του ιατροδικαστή βρήκε επίσης μεθοκαρβαμόλη – ένα συνταγογραφούμενο μυοχαλαρωτικό – και κουετιαπίνη – ένα αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων ψυχικών παθήσεων.

Η φαιντανύλη είναι ένα συνθετικό οπιοειδές που έχει σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το γραφείο του ιατροδικαστή ανέφερε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης είχαν «ξεκινήσει μέτρα προηγμένης καρδιακής υποστήριξης της ζωής· ωστόσο, οι προσπάθειες ανάνηψης ήταν ανεπιτυχείς».

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) φέρεται να συμμετείχε στην έρευνα του τοπικού αστυνομικού τμήματος για τον θάνατο της ηθοποιού.

Ο πρώην φίλος της Πανετιέρ, Μπράιαν Χίκερσον – ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι την κακοποίησε – και ο αδελφός του Ζακ ήταν με την Πανετιέρ όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά από την ημέρα που πέθανε.

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα όπου αναφερόταν εκτενώς στα προβλήματά της με τον εθισμό και την επιλόχειο κατάθλιψη.

Η Πανετιέρ έχει πει ότι ήρθε σε επαφή με ναρκωτικά γύρω στην ηλικία των 16 ετών, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο κόκκινο χαλί για το Heroes, όταν ένα μέλος της επαγγελματικής της ομάδας τής έδωσε κάτι που ονομάζεται «χάπι ευτυχίας» για ενέργεια.

«Δεν είχα ιδέα ότι αυτό δεν ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω ή τι πόρτα θα μου άνοιγε όσον αφορά τον εθισμό μου», είπε στο περιοδικό People. «Καθώς μεγάλωνα, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ έγιναν κάτι χωρίς το οποίο σχεδόν δεν μπορούσα να ζήσω».

Ο αδελφός της Πανετιέρ, ο Γιάνσεν, πέθανε σε ηλικία 28 ετών από καρδιακή πάθηση. Η Πανετιέρ αποκάλυψε στο βιβλίο της ότι ο αδελφός της πάλευε επίσης με την κατάχρηση ουσιών και έκανε χρήση ηρωίνης και κοκαΐνης μέχρι τον θάνατό του.

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