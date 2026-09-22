search
ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 19:15
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2026 18:16

Με τις φίλες της από το Μοντεσίτο η πρώτη έξοδος της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο: Η βόλτα με την Έλεν ΝτεΤζένερις και τη σύζυγό της

22.09.2026 18:16
meghan markle 66- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε έξοδό της εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Μέγκαν Μαρκλ για πρώτη φορά μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η δούκισσα του Σάσσεξ εθεάθη με τις αγαπημένες της φίλες και άλλοτε γειτόνισσές της στο Μοντεσίτο, την Έλεν ΝτεΤζένερις και Πόρσια ντε Ρόσι.

Η συνάντησή τους έγινε στην παμπ «The Three Horseshoes» του 18ου αιώνα, κοντά στο Μπέρφορντ του Oxfordshire, όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που εξασφάλισε το Page Six. Για την έξοδό της, η Μέγκαν επέλεξε ένα λευκό παντελόνι, ένα ανοιχτό γαλάζιο τοπ, λευκά sneakers και γυαλιά ηλίου.

Σημειώνεται ότι η πρώην πρωταγωνίστρια του «Suits» μετακόμισε στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο τους παιδιά, Παρ’ ότι η ίδια δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη κάποια επίσημη εμφάνιση, ο Χάρι έδωσε το «παρών» την περασμένη εβδομάδα στο γκαλά των Αγώνων Invictus στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το Just Jared, η Έλεν ΝτεΤζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι μετακόμισαν στο Κότσγουολντς της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2024, λίγο μετά το τέλος της καθημερινής εκπομπής της παρουσιάστριας.

Οι δύο γυναίκες διατηρούν στενή φιλία με το πολυσυζητημένο ζευγάρι το οποίο μάλιστα το 2023 ήταν μεταξύ των καλεσμένων στην ανανέωση των όρκων τους.

Διαβάστε επίσης:

Σούζαν Σάραντον: Τιμητικό βραβείο και για την ακτιβιστική της δράση στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ρώμης

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν μου αρέσει η γυναίκα να φοράει προκλητικά ρούχα – Μου αρέσει να σέβεται τον εαυτό της» (Videos)

Τζολί – Πιτ: Η 18χρονη κόρη τους, Βιβιέν, πουλά τα έργα τέχνης της σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
symfonia groilandia
ΚΟΣΜΟΣ

Υπεγράφη η συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας – Τι περιλαμβάνει

Alexis-Tsipras
MEDIA

Τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Σκάι την Τετάρτη (23/09)

papadopoulos
ADVERTORIAL

Ανακοίνωση της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. για το περιστατικό φερόμενης παράνομης απόρριψης αποβλήτων από βυτιοφόρο

ELLAKTOR
BUSINESS

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση – Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.

venzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων: Αυξήθηκαν κατά 23,8% στις χώρες τις ΕΕ – Το «άλμα» στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

gaka-ioanna
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της - Διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, μεταφέρεται σε νοσοκομείο

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

sintagi-new
CUCINA POVERA

Βίντατζ συνταγή για γαρίδες σαγανάκι με φέτα, ούζο και κονιάκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 19:15
symfonia groilandia
ΚΟΣΜΟΣ

Υπεγράφη η συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας – Τι περιλαμβάνει

Alexis-Tsipras
MEDIA

Τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Σκάι την Τετάρτη (23/09)

papadopoulos
ADVERTORIAL

Ανακοίνωση της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. για το περιστατικό φερόμενης παράνομης απόρριψης αποβλήτων από βυτιοφόρο

1 / 3