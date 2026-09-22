Με τις φίλες της από το Μοντεσίτο η πρώτη έξοδος της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο: Η βόλτα με την Έλεν ΝτεΤζένερις και τη σύζυγό της

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Σε έξοδό της εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Μέγκαν Μαρκλ για πρώτη φορά μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η δούκισσα του Σάσσεξ εθεάθη με τις αγαπημένες της φίλες και άλλοτε γειτόνισσές της στο Μοντεσίτο, την Έλεν ΝτεΤζένερις και Πόρσια ντε Ρόσι.

Η συνάντησή τους έγινε στην παμπ «The Three Horseshoes» του 18ου αιώνα, κοντά στο Μπέρφορντ του Oxfordshire, όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που εξασφάλισε το Page Six. Για την έξοδό της, η Μέγκαν επέλεξε ένα λευκό παντελόνι, ένα ανοιχτό γαλάζιο τοπ, λευκά sneakers και γυαλιά ηλίου.

Meghan Markle spotted in UK for first time since move as she mingles with fellow A-list transplant https://t.co/CsXtkLkARG pic.twitter.com/injWK99tqq — Page Six (@PageSix) September 21, 2026

Σημειώνεται ότι η πρώην πρωταγωνίστρια του «Suits» μετακόμισε στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο τους παιδιά, Παρ’ ότι η ίδια δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη κάποια επίσημη εμφάνιση, ο Χάρι έδωσε το «παρών» την περασμένη εβδομάδα στο γκαλά των Αγώνων Invictus στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το Just Jared, η Έλεν ΝτεΤζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι μετακόμισαν στο Κότσγουολντς της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2024, λίγο μετά το τέλος της καθημερινής εκπομπής της παρουσιάστριας.

From Montecito Neighbors, to becoming Cotswolds Neighbors 💚



•Meghan, Duchess of Sussex was seen enjoying a lunch with Ellen Degeneres & her wife Portia De Rossi.The duo were spotted chatting at The Three Horseshoes near Burford, Oxfordshire, on Monday. pic.twitter.com/knLGWIH1h4 — Lincoln (@LyleSckeepers) September 21, 2026

Οι δύο γυναίκες διατηρούν στενή φιλία με το πολυσυζητημένο ζευγάρι το οποίο μάλιστα το 2023 ήταν μεταξύ των καλεσμένων στην ανανέωση των όρκων τους.

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