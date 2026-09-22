Με τις φίλες της από το Μοντεσίτο η πρώτη έξοδος της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο: Η βόλτα με την Έλεν ΝτεΤζένερις και τη σύζυγό της

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Σε έξοδό της εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Μέγκαν Μαρκλ για πρώτη φορά μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η δούκισσα του Σάσσεξ εθεάθη με τις αγαπημένες της φίλες και άλλοτε γειτόνισσές της στο Μοντεσίτο, την Έλεν ΝτεΤζένερις και Πόρσια ντε Ρόσι.
Η συνάντησή τους έγινε στην παμπ «The Three Horseshoes» του 18ου αιώνα, κοντά στο Μπέρφορντ του Oxfordshire, όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που εξασφάλισε το Page Six. Για την έξοδό της, η Μέγκαν επέλεξε ένα λευκό παντελόνι, ένα ανοιχτό γαλάζιο τοπ, λευκά sneakers και γυαλιά ηλίου.
Σημειώνεται ότι η πρώην πρωταγωνίστρια του «Suits» μετακόμισε στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο τους παιδιά, Παρ’ ότι η ίδια δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη κάποια επίσημη εμφάνιση, ο Χάρι έδωσε το «παρών» την περασμένη εβδομάδα στο γκαλά των Αγώνων Invictus στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με το Just Jared, η Έλεν ΝτεΤζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι μετακόμισαν στο Κότσγουολντς της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2024, λίγο μετά το τέλος της καθημερινής εκπομπής της παρουσιάστριας.
Οι δύο γυναίκες διατηρούν στενή φιλία με το πολυσυζητημένο ζευγάρι το οποίο μάλιστα το 2023 ήταν μεταξύ των καλεσμένων στην ανανέωση των όρκων τους.
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