Αρνό Ντενίς: Σε ευθανασία υπεβλήθη ο 43χρονος ηθοποιός – Υπέφερε από πόνους και σοβαρές επιπλοκές μετά από επέμβαση

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Στα 43 του χρόνια έφυγε από τη ζωή στο Βέλγιο ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αρνό Ντενίς, ο οποίος για μήνες υπέφερε από πόνους και σοβαρές επιπλοκές που ακολούθησαν χειρουργική επέμβαση για βουβωνοκήλη.

Ο Ντενίς υπεβλήθη σε ευθανασία, έχοντας αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή του εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που επέμεναν και είχαν επηρεάσει δραματικά την καθημερινότητά του. Την είδηση γνωστοποίησε ο δικηγόρος του, Φιλίπ Κουρτουά.

Η επέμβαση και η «κάθοδος στην κόλαση»

Η περιπέτεια της υγείας του 43χρονου ξεκίνησε μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στις 17 Ιουλίου 2023 για την αντιμετώπιση βουβωνοκήλης. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου τοποθετήθηκε εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο.

Ο ίδιος θεωρούσε εκείνη την επέμβαση σημείο καμπής στη ζωή του και είχε χαρακτηρίσει όσα ακολούθησαν ως την «κάθοδό του στην κόλαση». Μετά το χειρουργείο αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονους, διαρκείς πόνους.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, η απόφαση να προχωρήσει σε ευθανασία ελήφθη ύστερα από διαβουλεύσεις με τρεις γιατρούς στη Ναμούρ του Βελγίου. «Το σώμα του δεν άντεχε άλλο. Είχε χάσει κάθε έλεγχο. Ο θάνατος του Αρνό Ντενίς είναι συνέπεια των βασάνων που υπέφερε επί πολλούς μήνες», δήλωσε ο Φιλίπ Κουρτουά.

Η μήνυση που μπήκε στο αρχείο και η προσφυγή

Πριν από τον θάνατό του, ο Ντενίς είχε ζητήσει από τον Κουρτουά να παρακολουθήσει τη διαδικασία της ευθανασίας, αλλά και να σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς του.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος έχει κινηθεί δικαστικά κατά της απόφασης των Αρχών να αρχειοθετήσουν τη μήνυση που είχε υποβάλει ο ηθοποιός.

Στις 5 Ιανουαρίου 2026 ο Ντενίς είχε καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων για πρόκληση τραυματισμού από αμέλεια. Η υπόθεση, ωστόσο, τέθηκε στο αρχείο τον Αύγουστο, με το σκεπτικό ότι το αδίκημα «δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς».

Μιλώντας στον δημοσιογραφικό όμιλο Ebra, ο ίδιος είχε εκφράσει την οργή του για την εξέλιξη, δηλώνοντας ότι ήταν «αηδιασμένος». «Ποδοπατάνε ό,τι απέμεινε από εμένα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Φιλίπ Κουρτουά έκανε γνωστό, τέλος, ότι η οικογένεια του Αρνό Ντενίς δεν προτίθεται σε αυτή τη φάση να προχωρήσει σε δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι ο Αρνό Ντενίς είχε δημιουργήσει τη συλλογικότητα «Θύματα των πλεγμάτων κήλης στη Γαλλία», συγκεντρώνοντας εκατοντάδες μαρτυρίες ασθενών που ανέφεραν σοβαρές ανεπιθύμητες συνέπειες μετά την τοποθέτηση αντίστοιχων εμφυτευμάτων.

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