Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ: «Είμαι μπροστά σε μια μεγάλη απόφαση για το Ιράν: Ανοικοδόμηση μέσω συμφωνίας ή να τους στείλω στην κόλαση»

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Ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποιεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα.
Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του επαινώντας το ιστορικό της δεύτερης θητείας του, απαριθμώντας αυτά που χαρακτήρισε ως τα λαμπρά επιτεύγματα.
«Κληρονομήσαμε μια σκοτεινή εποχή της Αμερικής από την προηγούμενη κυβέρνηση και την μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή της Αμερικής», είπε, επαινώντας το ιστορικό του στην οικονομία, τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα.
«Μπορώ να σας αναφέρω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ. «Η τεχνολογία μας είναι απαράμιλλη και πρωτοπορούμε σχεδόν σε όλα».
Ο Τραμπ μίλησε για την απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ, τη μείωση του επίσημου ποσοστού φτώχειας στις ΗΠΑ το 2025, τις προσπάθειές του να σταματήσει τις παράνομες διελεύσεις στα νότια σύνορα και τη μείωση των ποσοστών βίαιης εγκληματικότητας στις αμερικανικές πόλεις.
Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πρόσφατα φτάσει σε νέα χαμηλά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.
Αναφερόμενος στη συνέχεια στο Ιράν, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη «κατασκεύασε έναν πύραυλο που ήταν ικανός να χτυπήσει την Ευρώπη και ήταν πολύ περήφανοι γι’ αυτό».
«Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το συνειδητοποιήσουν αυτό», πρόσθεσε.
Επιπλέον, δήλωσε ότι προσέφερε στην Τεχεράνη μια οικονομική συμφωνία, αλλά «αρνήθηκε». Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, επειδή δεν έχει νόημα να μην το κάνουν», είπε, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ που θα διεξαχθούν στις αρχές Νοεμβρίου.
Καθώς ο Τραμπ άρχισε να περιγράφει τους τελευταίους έξι μήνες των κατά διαστήματα στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, η αντιπροσωπεία των Ιρανών άρχισε να αποχωρεί, με μόνο ένα άτομο να παραμένει καθισμένο.
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια συνάντηση, αλλά δεν μπήκαν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης για την ομιλία του Τραμπ. Αντ’ αυτού, το κατώτερο προσωπικού και οι αντιπρόσωποι κάθισαν όταν άρχισε να μιλάει, μόνο και μόνο για να αποχωρήσουν 10 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του.
Ο Τραμπ δήλωσε για άλλη μια φορά ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που έλαβε σύντομα χειροκροτήματα.
«Ήταν οι νταήδες της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια οι νταήδες», είπε.
«Καλώ όλα τα έθνη να ενωθούν μαζί μας στην επιβολή της πλήρους οικονομικής απομόνωσης του Ιράν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις τους στην εμπορική ναυτιλία, να εγκαταλείψουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και να σταματήσουν την υποστήριξη της τρομοκρατίας».
Κατά τη διάρκεια των μακροσκελών δηλώσεών του σχετικά με το θέμα του Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι είχε να κάνει μια επιλογή σχετικά με το αν θα επιδιώξει πόλεμο ή ειρήνη με τη χώρα.
«Έχω να πάρω μια μεγάλη απόφαση. Θα επιτευχθεί μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν και να δημιουργήσουν μια πολύ μεγαλύτερη χώρα από ό,τι ήταν ποτέ πριν;» είπε.
«Ή μήπως να καταστρέψω την Ισλαμική Δημοκρατία και να το κάνω γρήγορα, χωρίς να τους δώσω ποτέ ξανά την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέψουν ανθρώπους και χώρες. Τους οδηγώ στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και καμία ελπίδα για μελλοντικό μεγαλείο ή γενιές;»
Αφού έθεσε το δίλημμα, όπως το έβλεπε ο ίδιος, είπε ότι πίστευε ότι θα υπήρχε συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
Ο Τραμπ συνέχισε μιλώντας για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.
«Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και θα το πετύχουμε αυτό», είπε. «Νομίζω ότι θα συμβεί πιο γρήγορα από ό,τι καταλαβαίνει ο κόσμος».
Ο Τραμπ κατά καιρούς φαίνεται απογοητευμένος που δεν έχει καταφέρει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, έναν στόχο που δήλωσε προτεραιότητα όταν ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία — η οποία θα υπογραφεί αργότερα την Τρίτη — σημαίνει ότι «θα ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία ανάπτυξης μιας μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στις κατάλληλες τοποθεσίες», συμπεριλαμβανομένης της «κατασκευής δύο πολύ σημαντικών στρατιωτικών βάσεων».
Οι ΗΠΑ είχαν ήδη μεγάλη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία. Αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «επεκτείνουν το αποτύπωμα της Αμερικής στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό».
Αναλύοντας γρήγορα μια σειρά από ζητήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Τραμπ λέει επίσης ότι θα «συνεχίσει να επιδιώκει να τερματίσει τον καταστροφικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».
Λέει ότι υπέγραψε έναν «ισχυρό νέο νόμο» για τις κυρώσεις και «αν χρειαστεί, θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσω».
«Ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι δολοφονίες», είπε.
Απέτινε φόρο τιμής στο έργο της Πρώτης Κυρίας για «τη διασφάλιση της ασφαλούς επιστροφής πολλών εκτοπισμένων Ουκρανών και Ρώσων παιδιών πίσω στις οικογένειές τους».
Στη συνέχεια, ο Τραμπ στράφηκε στην Κούβα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια «θεμελιώδη αλλαγή στην κατάσταση» στη χώρα.
«Είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος, αποτυγχάνει όπως ποτέ άλλοτε και θα καταρρεύσει», είπε.
Η αντιπροσωπεία για την Κούβα αποχώρησε από τη συνέλευση την ώρα που μιλούσε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Κουβανοαμερικανός, χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις.
Είπε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα επιτρέψουν σε ένα καταφύγιο ξένων αντιπάλων να απειλήσει την Αμερική στο κατώφλι μας, ακριβώς στο κατώφλι μας».
Ο Τραμπ παρουσίασε τις ενέργειες της κυβέρνησής του στη Βενεζουέλα ως μια μεγάλη νίκη και ως πιθανή προειδοποίηση προς τους άλλους.
«Οι ενέργειές μας στη Βενεζουέλα αποτελούν απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν πλέον στις απειλές κατά της Αμερικής να αποκτήσουν έδαφος οπουδήποτε στο Δυτικό Ημισφαίριο και, εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουμε την απαράμιλλη στρατιωτική μας ισχύ για να διασφαλίσουμε τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα Ηνωμένα Έθνη, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός εξαντλεί τα προηγμένα όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο, αυτό έχει διαψευσθεί τόσο από ειδικούς όσο και από συμμάχους.
«Έχουμε περισσότερα πυρομαχικά από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα κατασκευάζουμε σε επίπεδα που δεν έχουμε ξανακάνει», δήλωσε ο Τραμπ.
Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι τα αποθέματα όπλων μειώνονται και ότι θα χρειαστούν χρόνια για την αναπλήρωση των πυραύλων κρουζ Tomahawk, καθώς και των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot και THAAD.
Ο Τραμπ επιτέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με καυστικούς όρους κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, χαρακτηρίζοντάς το ως «αδίστακτο» και «εκτός ελέγχου» θεσμό.
«Καλώ όλα τα έθνη που είναι μέλη του ΔΠΔ να παραιτηθούν επίσημα από αυτόν τον αθέμιτο θεσμό αμέσως», είπε.
Τα σχόλιά του έρχονται καθώς η κυβέρνησή του προετοιμάζει κυρώσεις κατά του δικαστηρίου, τις οποίες σχεδιάζει να ανακοινώσει σύντομα.
Με έδρα τη Χάγη στην Ολλανδία, το δικαστήριο διώκει εγκλήματα πολέμου και γενοκτονίες παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ μέλος, αλλά πολλοί από τους παραδοσιακούς συμμάχους τους είναι.
Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει κρύψει την περιφρόνησή της για το δικαστήριο και έχει εργαστεί για να το υπονομεύσει. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν το δικαστήριο να αποσύρει τα εντάλματα σύλληψης εναντίον Ισραηλινών ηγετών, καθώς και μια προηγούμενη έρευνα για τα αμερικανικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις προσπάθειές του να μετονομάσει την τεχνητή νοημοσύνη σε «υπερ-νοημοσύνη», καθώς απορρίπτει τις προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη ως «φάρσα» λέγοντας ότι «δεν θα τονώσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης».
«Όποιος κερδίσει την SI, κερδίζει».
«Τώρα προηγούμαστε πολύ έναντι της Κίνας και όλων των άλλων, και θα συνεχίσουμε έτσι».
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