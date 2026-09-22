Κέρκυρα: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 73χρονος Τσέχος

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Χωρίς τις αισθήσεις του, σε βραχώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αγνού Κέρκυρας, εντοπίστηκε 73χρονος υπήκοος Τσεχίας.

Η σορός του ανασύρθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Την προανάκριση για τα αίτια του θανάτου διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου.

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