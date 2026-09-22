Ο Τσίπρας συγχαίρει την Ελίφ Εράλπ για τη σπουδαία νίκη της στο Βερολίνο και καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν 

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Συγχαρητήρια επιστολή στην Elif Eralp για την μεγάλης σημασίας νίκη που κατήγαγε το Die Linke στο Βερολίνο, απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από το επιτελείο του στη λεωφόρο Αμαλίας, ο Αλ. Τσίπρας στην επιστολή του επισημαίνει την σημασία που έχει μία τέτοια νίκη για την Αριστερά στη Γερμανία, εν μέσω μεγάλης εκλογικής ανόδου του AfD, καθώς όπως τονίζεται «είναι μήνυμα για όλη την Ευρώπη ότι υπάρχει και άλλος δρόμος απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς».

Παράλληλα, στην επιστολή του, ο Αλέξης Τσίπρας τάσσεται υπέρ της συνεργασίας και του διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση «της Ακροδεξιάς και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που την ισχυροποιούν».

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι από την ίδρυσή της, η ΕΛ.Α.Σ. αποτελεί συγκερασμό τριών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου (ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και πολιτική οικολογία), με τον πρώην πρωθυπουργό να έχει αναφερθεί ουκ ολίγες φορές στην ανάγκη συνεννόησης αυτών των δυνάμεων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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