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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2456
17/09/2026
19.09.2026 14:59

Η μάχη στην Κεντροαριστερά δεν θα γίνει για τα προγράμματα

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2456
17/09/2026
19.09.2026 14:59
ANDROULAKIS_TSIPRAS_deth

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Και μέσα σε όλα, πάντα υφέρπει μια συζήτηση εντός της ΝΔ για πιθανό ανασχηματισμό της κυβέρνησης – μάλιστα, κάποια «γαλάζια» στελέχη εκτιμούν ότι θα έλθει μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ και γίνει το πρώτο «ταμείο». Επειδή η στήλη προτιμά να έχει μια πιο, ας πούμε, σφαιρική αντίληψη για τέτοιου είδους πληροφορίες απευθύνθηκε αρμοδίως και η απάντηση που έλαβε ήταν ένα εμφατικό «όχι» – δεν υπάρχει καμία σκέψη για αλλαγές στην κυβέρνηση, ούτε μεγάλες ούτε μικρές ούτε τίποτα.

Για την ακρίβεια, αυτό που μάθαμε είναι ότι ο Μητσοτάκης ούτε καν σκέφτεται για ανασχηματισμό («σημειακές παρεμβάσεις», όπως προτιμά να τις αποκαλεί) και ότι η βασική εντολή στους υπουργούς είναι να «τρέξουν» την ατζέντα των χαρτοφυλακίων τους με βάση τα χρονοδιαγράμματα και τους στόχους που έχουν τεθεί. Και να προσέχουν τι λένε στις δημόσιες εμφανίσεις τους, ώστε να μην δίνουν «όπλα» στην αντιπολίτευση.

Το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του λένε πολύ συχνά ότι η προτεραιότητά του από εδώ και πέρα είναι η πληρέστερη παρουσίαση του προγράμματός του και ότι αυτός είναι ο τρόπος να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, και μάλιστα καλά δομημένο, με ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις.

Η αλήθεια όμως είναι πως, παρότι το πρόγραμμα ήταν μέχρι πρότινος το συγκριτικό πλεονέκτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι των άλλων ανταγωνιστών της στην Κεντροαριστερά / Αριστερά, όσο περνάει ο καιρός αυτό θα αλλάζει.

Καταρχάς θα αυξάνονται συνεχώς τα κοινά στοιχεία με το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ του Τσίπρα – είτε επειδή και αυτοί κάτι κάνουν είτε επειδή… κλέβουν το ΠΑΣΟΚ, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη.

Αν μάλιστα έχει κάποια βάση αυτό που λένε, ότι η ΕΛΑΣ έχει κλέψει το 80% του προγράμματός τους, τότε τι απομένει για να τους διαχωρίζει; Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι η μάχη δεν θα δοθεί στα (όμοια) προγράμματα, αλλά στο ποιος είναι ικανότερος και πιο αξιόπιστος να επιβάλει και να εφαρμόσει το δικό του.

Με άλλα λόγια η μάχη θα πρέπει να δοθεί μεταξύ Ανδρουλάκη, Τσίπρα και πρωτοκλασάτων στελεχών τους. Και, για να μην έχουμε αυταπάτες, μόνο προγραμματική δεν θα μπορεί να είναι…

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ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:29
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