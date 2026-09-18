O Μητσοτάκης κάλυψε και τον Φλωρίδη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πέρασε στα ψιλά – λόγω εξαγγελιών για νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και λοιπών πολιτικών θεμάτων – αλλά στη χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός παρείχε κάλυψη και στον υπουργό Δικαιοσύνης.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη, ότι οι Τούρκοι θα μας κάνουν «ντου» αν δεν υπάρχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά φάνηκε να συμφωνεί με το πνεύμα της δήλωσης, καθώς είπε ότι η ακυβερνησία ενέχει κινδύνους.

Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ο μη σχηματισμός κυβέρνησης δεν είναι απίθανος, καθώς κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Λογικό, πάντως, είναι να καλύπτει ο Μητσοτάκης τον Φλωρίδη, ιδίως από τη στιγμή που τον έχρισε υποψήφιο για την Α’ Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Κατηγορηματικη διάψευση από Νίκο Βρεττό τα περί συνεργασίας με τον Ηλία Κασιδιάρη

Ο Κασσελάκης και η… εγγύτητά του με το ΠΑΣΟΚ , ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης

Ο συνταγματολόγος Νίκος Παπαδημητρίου αποσαφηνίζει τι ισχύει για Κασιδιάρη