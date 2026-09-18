O Μητσοτάκης κάλυψε και τον Φλωρίδη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πέρασε στα ψιλά – λόγω εξαγγελιών για νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και λοιπών πολιτικών θεμάτων – αλλά στη χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός παρείχε κάλυψη και στον υπουργό Δικαιοσύνης.
Σχολιάζοντας τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη, ότι οι Τούρκοι θα μας κάνουν «ντου» αν δεν υπάρχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά φάνηκε να συμφωνεί με το πνεύμα της δήλωσης, καθώς είπε ότι η ακυβερνησία ενέχει κινδύνους.
Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ο μη σχηματισμός κυβέρνησης δεν είναι απίθανος, καθώς κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ.
Λογικό, πάντως, είναι να καλύπτει ο Μητσοτάκης τον Φλωρίδη, ιδίως από τη στιγμή που τον έχρισε υποψήφιο για την Α’ Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε επίσης:
Κατηγορηματικη διάψευση από Νίκο Βρεττό τα περί συνεργασίας με τον Ηλία Κασιδιάρη
Ο Κασσελάκης και η… εγγύτητά του με το ΠΑΣΟΚ , ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης
Ο συνταγματολόγος Νίκος Παπαδημητρίου αποσαφηνίζει τι ισχύει για Κασιδιάρη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.