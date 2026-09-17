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17.09.2026 16:50

Ο Κασσελάκης και η… εγγύτητά του με το ΠΑΣΟΚ , ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης

17.09.2026 16:50
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Στις πιθανές πολιτικές συγκλίσεις μετά τις εκλογές αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Στέφανος Κασσελάκης, σημειώνοντας ότι το κόμμα του βρίσκεται «πιο κοντά» στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο άφησε αιχμές για τη σημερινή φυσιογνωμία της Χαριλάου Τρικούπη.

«Προφανώς είμαστε πιο κοντά με το ΠΑΣΟΚ αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει αξιοπιστία ως κόμμα», τόνισε ο πρόεδρος των Δημοκρατών,  μιλώντας στην ΕΡΤNews, τονίζοντας ωστόσο πως «δεν είναι ξεκάθαρο τι πρεσβεύει και δεν είναι ξεκάθαρο ποιους θέλει να εκπροσωπήσει».

O κ. Κασσελάκης δεν παρέλειψε να ρίξει και τα βέλη του στον πρωθυπουργό, ενώ τα… σκάγια πήραν και τον Αλέξη Τσίπρα. «Αυτή η χώρα προφανώς δεν θέλει ακυβερνησία αλλά δεν θέλει και στασιμότητα. Βλέπει τη λέξη σταθερότητα και βλέπει συγχρόνως την λέξη στασιμότητα. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία τη λέξη σταθερότητα είναι σαν να παρουσίαζε την λέξη αστάθεια. Είναι εκβιασμός. Ψηφίζεις για να μην έχεις αστάθεια. Είναι αρνητικό μήνυμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Εννοείται ότι ονόματα όπως Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι ονόματα από το παρελθόν. Εάν δεν μπόρεσες να προσφέρεις ότι ήταν να προσφέρεις σε οκτώ χρόνια, τότε δεν δικαιούσαι άλλη ευκαιρία» σημείωσε, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα ειδικότερα είπε πως «θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος για 15 χρόνια, να λες ότι ανοίγεις τον χώρο να έρθει η επόμενη γενιά και μετά να κάνεις ότι έχεις κάνει για να το ρευστοποιήσεις και να επανέλθεις με ένα “rebrand”. Εγώ για μένα αυτό το θεωρώ αποκρουστικό. Και γνωρίζω ότι η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θέμα του Αλέξη Τσίπρα».

Πάντως, ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε λόγο για αυτόνομη κάθοδο του κόμματός του στις εκλογές… το τι θα γίνει μετά… ουδείς γνωρίζει.

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ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 17:51
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