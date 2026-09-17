Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση που δίνει «άλλοθι» στον Θεοδωρόπουλο και τον «διαχωρίζει» από τη σύζυγό του – Εξετάζεται αίτημα αποφυλάκισης μόνο για εκείνον

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Μια κατάθεση που συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία επιχειρεί να αξιοποιήσει η υπεράσπιση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για 67χρονο ασθενή που βρισκόταν μέσα στο ιατρείο την κρίσιμη ώρα και, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, περιγράφει μια εικόνα χωρίς εμφανή αναστάτωση μέχρι λίγο μετά τις 16:00.

Η μαρτυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν όχι απλώς στον χώρο, αλλά μέσα στο γραφείο του προφυλακισμένου γιατρού, έχοντας προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του.

Το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στις 16:06

Ο 67χρονος κατέθεσε ότι είχε ραντεβού με τον γιατρό στις 15:30. Στις 16:06, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό που εκδόθηκε και εμφανίζεται στο κινητό του, ο γιατρός εξακολουθούσε να βρίσκεται μαζί του και να ολοκληρώνει την εξέτασή του.

Κατά την περιγραφή του ασθενούς, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί κάποια ιδιαίτερη ένταση, αναστάτωση ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέσα στο ιατρείο.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, η εικόνα άλλαξε αμέσως μετά. Όπως κατέθεσε, κάποιος κάλεσε τον γιατρό να περάσει στον άλλο χώρο και τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται αναστάτωση. Περίπου έξι με επτά λεπτά αργότερα, όπως είπε, άκουσε ότι καλούνταν ασθενοφόρο και ενημερώθηκε ότι το δικό του ραντεβού έπρεπε να διακοπεί.

Γιατί η κατάθεση χρησιμοποιείται υπέρ του γιατρού

Η μαρτυρία αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της γραμμής που επιχειρεί να αναπτύξει ο γιατρός: ότι μέχρι τις 16:06 δεν είχε γνώση της σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς βρισκόταν σε άλλο γραφείο και εξέταζε δικό του ασθενή.

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία στην οποία υποβαλλόταν ο τραγουδιστής και ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως από τη σύζυγό του.

Πάνω σε αυτή τη βάση, υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να του αποδοθεί ευθύνη για τον χρόνο που μεσολάβησε από τις πρώτες ενδείξεις προβλήματος μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Ποιοι βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο

Πέραν των δύο γιατρών, αναφέρονται δύο νοσηλεύτριες και μία γραμματέας, ενώ στις πληροφορίες της έρευνας εμφανίζεται και 56χρονη τεχνολόγος εργαστηρίων που βρισκόταν στο ιατρείο.

Παράλληλα, στο γραφείο του άνδρα γιατρού βρισκόταν ο 67χρονος ασθενής. Ο τελευταίος κατέθεσε ακόμη ότι είχε υποβληθεί και ο ίδιος στο παρελθόν σε θεραπεία με μηχάνημα το οποίο, όπως το περιέγραψε, «έπαιρνε αίμα» από τον ασθενή.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπεράσπιση εξετάζει τελικά να υποβάλλει αίτημα αποφυλάκισης μόνο για τον γιατρό και όχι για τη σύζυγό του, σε μια προσπάθεια να διαχωριστεί η ευθύνη του Θεοδωρόπουλου από εκείνη της συζύγου του.

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