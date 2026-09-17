search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 20:10
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2026 18:33

Tα χαμόγελα του «Ντέλια» και η αγκαλιά με τον Καρέτσα, στην επίσημη φωτογράφιση της Ντόρτμουντ

17.09.2026 18:33
konstantelias – karetsas 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την καθιερωμένη ετήσια φωτογράφιση της ομάδας έκανε η Ντόρτμουντ και τα… ελληνάκια της, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσαν φυσικά το παρών.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε στη φωτογράφιση ευδιάθετος, φορώντας ένα προστατευτικό στο χειρουργημένο του πόδι. Κοντά του, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Μάλιστα, η Ντόρτμουντ πόσταρε στα social media μία φωτογραφία των δυο, με τον χαμογελαστό Γιάννη Κωνσταντέλια να βρίσκεται μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στον πάγκο και να του δίνει μια δυνατή αγκαλιά.

“And still, Konstantelias is smiling!” (σ.σ. και ακόμα, ο Κωνσταντέλιας χαμογελάει) ήταν το σχόλιο της Ντορτμουντ.

«Τον βλέπω να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Γίνεται όλο και πιο ελεύθερος, βρίσκεται σε καλό δρόμο, γελάει και απολαμβάνει τις προπονήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κόβατς στην συνέντευξη τύπου δύο ημέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Στουτγκάρδη το προσεχές Σάββατο .

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη επιστρέψει στις προπονήσεις και διεκδικεί θέση στην αποστολή των Βεστφαλών.

Διαβάστε επίσης:

«Καρφιά» Γιούργκεν Κλοπ στο AfD: «Η ομάδα της Γερμανίας να πάρει πίσω την εθνική υπερηφάνεια από τους λάθος ανθρώπους»

Νέο δικαστικό «χαστούκι» σε Λιόλιο: Δικαιώθηκαν 25 εργαζόμενοι της ΕΟΚ και χρέος 800.000 ευρώ

Europa League: Να… κουζουλάνει και τη Χόφενχαϊμ θέλει ο ΟΦΗ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΑΕΚ «διέσυρε» με 8-1 τον Πανσερραϊκό

kalpes new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Marc: Στο 31% η Νέα Δημοκρατία, 16% η ΕΛΑΣ , κατακρημνίζεται το κόμμα Καρυστιανού – Η δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά

gerovasili
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση σε Γεροβασίλη, της ζητούν την έδρα – Προειδοποιητικά πυρά και σε Τσίπρα

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, στο 18% η «γκρίζα ζώνη» – Οι νέες ισορροπίες μετά τη ΔΕΘ και η εκτίμηση για τις έδρες

Jeffrey-Epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν κατείχε «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης αμέτρητων παιδιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samaras_roussou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

open new
MEDIA

Ο Κωνσταντέλιας, το ΕΣΡ, το OPEN και οι δόσεις για την άδεια λειτουργιάς του

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 20:09
aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΑΕΚ «διέσυρε» με 8-1 τον Πανσερραϊκό

kalpes new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Marc: Στο 31% η Νέα Δημοκρατία, 16% η ΕΛΑΣ , κατακρημνίζεται το κόμμα Καρυστιανού – Η δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά

gerovasili
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση σε Γεροβασίλη, της ζητούν την έδρα – Προειδοποιητικά πυρά και σε Τσίπρα

1 / 3