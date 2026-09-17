Tα χαμόγελα του «Ντέλια» και η αγκαλιά με τον Καρέτσα, στην επίσημη φωτογράφιση της Ντόρτμουντ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την καθιερωμένη ετήσια φωτογράφιση της ομάδας έκανε η Ντόρτμουντ και τα… ελληνάκια της, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσαν φυσικά το παρών.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε στη φωτογράφιση ευδιάθετος, φορώντας ένα προστατευτικό στο χειρουργημένο του πόδι. Κοντά του, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Μάλιστα, η Ντόρτμουντ πόσταρε στα social media μία φωτογραφία των δυο, με τον χαμογελαστό Γιάννη Κωνσταντέλια να βρίσκεται μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στον πάγκο και να του δίνει μια δυνατή αγκαλιά.

“And still, Konstantelias is smiling!” (σ.σ. και ακόμα, ο Κωνσταντέλιας χαμογελάει) ήταν το σχόλιο της Ντορτμουντ.

«Τον βλέπω να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Γίνεται όλο και πιο ελεύθερος, βρίσκεται σε καλό δρόμο, γελάει και απολαμβάνει τις προπονήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κόβατς στην συνέντευξη τύπου δύο ημέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Στουτγκάρδη το προσεχές Σάββατο .

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη επιστρέψει στις προπονήσεις και διεκδικεί θέση στην αποστολή των Βεστφαλών.

Διαβάστε επίσης:

«Καρφιά» Γιούργκεν Κλοπ στο AfD: «Η ομάδα της Γερμανίας να πάρει πίσω την εθνική υπερηφάνεια από τους λάθος ανθρώπους»

Νέο δικαστικό «χαστούκι» σε Λιόλιο: Δικαιώθηκαν 25 εργαζόμενοι της ΕΟΚ και χρέος 800.000 ευρώ

Europa League: Να… κουζουλάνει και τη Χόφενχαϊμ θέλει ο ΟΦΗ











