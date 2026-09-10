Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία του από το νοσοκομείο μετά το χειρουργείο στο γόνατο – Ποζάρει χαμογελαστός μαζί με τον γιατρό του

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Σε επέμβαση στο γόνατο μετά τη ρήξη χιαστού υποβλήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στις 29 Αυγούστου στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ.

Ο Έλληνας διεθνής είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Bundesliga με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στον αγώνα απέναντι στο Αμβούργο είχε, μάλιστα, πετύχει γκολ, συμβάλλοντας στη νίκη της ομάδας του με 2-0, προτού τραυματιστεί σοβαρά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής χειρουργήθηκε στο Μόναχο από τον Θορ Ζάντοπ, γιατρό που ειδικεύεται στις επεμβάσεις γόνατος. Ο ίδιος δημοσίευσε μετά την επέμβαση φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστός μαζί με τον Κωνσταντέλια, με τη λεζάντα για περαστικά και για άμεσο ξεκίνημα της αποκατάστασης.

Ο άσος της Ντόρτμουντ αναμένεται να αρχίσει άμεσα το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Ωστόσο, θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

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