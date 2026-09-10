CNN: Το μικρό νησί στα ανοιχτά της Υεμένης που αποτελεί στρατηγική πύλη στον διευρυνόμενο πόλεμο του Ιράν

Takeaways by to pontiki AI Το νησί Πέριμ της Υεμένης αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, καθώς ο έλεγχός του από τους αντάρτες Χούθι απειλεί τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν μειώσει δραστικά τη ροή πετρελαίου, επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά και εντείνοντας την αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης καταγγέλλει την ιρανική υποστήριξη προς τους αντάρτες, υποστηρίζοντας ότι το οπλοστάσιο των Χούθι περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα ραντάρ και πυραύλους.

Παρά τις κυβερνητικές αντεπιθέσεις και τις διεθνείς αεροπορικές επιδρομές, η κατάσταση παραμένει ασταθής, με τις συγκρούσεις να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και να επιδεινώνουν την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα.

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Το να περπατήσεις στο νησί Πέριμ της Υεμένης είναι σαν να ξαναζήσεις την ιστορία, αναφέρει το CNN σε ρεπορτάζ – οδοιπορικό για το μικρό νησάκι που αναδεικνύεται σε γεωπολιτικό κλειδί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Το άγονο σεληνιακό τοπίο της, από άμμο και βράχους, μοιάζει με γη που ξέχασε ο χρόνος. Η τοποθεσία της, ωστόσο, την έχει θέσει στο επίκεντρο μιας πολύ σύγχρονης σύγκρουσης.

Διότι το νησί Πέριμ βρίσκεται στο Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, ένα γεωπολιτικό κρίσιμο σημείο που έχει αποκτήσει εξαιρετική σημασία από τότε που ο πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε το Στενό του Ορμούζ.

Για να διατηρήσει την παγκόσμια ροή ενεργειακού εφοδιασμού και να διατηρήσει τις τιμές χαμηλά, η Σαουδική Αραβία έστρεψε τις εξαγωγές πετρελαίου της από το Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αλλά τώρα οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ο πιο ισχυρός περιφερειακός πληρεξούσιος του Ιράν, έχουν ξεκινήσει μια επίθεση που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει τον έλεγχο του Πέριμ – και μαζί του τη δυνατότητα να εμποδίσουν τα πλοία να περνούν από αυτή τη στενή πύλη από την Ερυθρά Θάλασσα.

Την Πέμπτη, οι Χούθι κατέλαβαν την πόλη Μόχα, μια κρίσιμη παράκτια τοποθεσία περίπου 50 μίλια βόρεια του Πέριμ.

Πρόσφατα, μια τιμητική φρουρά στρατευμάτων της Υεμένης, που περίμενε υπομονετικά στον καυτό ήλιο, παρακολουθούσε ενώ το απλωμένο χέρι ενός ταλαιπωρημένου αξιωματικού βοηθούσε τους αφιχθέντες στο Πέριμ να κατέβουν από μια παλαιά κανονιοφόρο. Ένα συνεργείο του CNN ήταν ανάμεσά τους, στους οποίους είχε παραχωρηθεί αποκλειστική πρόσβαση σε αυτό το σκονισμένο φυλάκιο.

Η θέση του νησιού – στο στενότερο σημείο ενός στενού που φέρνει το Κέρας της Αφρικής σε απόσταση 12 μιλίων από την Αραβική Χερσόνησο – το έχει καταστήσει πολύτιμο για αυτοκρατορίες και περιφερειακές δυνάμεις για γενιές. Κάποτε σταθμός ανεφοδιασμού κάρβουνου για πλοία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που έπλεαν προς την Ινδία, το αυτοκρατορικό παρελθόν του Πέριμ είναι ακόμα ορατό στα ετοιμόρροπα ερείπιά του.

Σκαρφαλώνοντας σε έναν βραχώδη δρόμο προς το υψηλότερο σημείο του νησιού, ο αξιωματικός – με το ένα χέρι στο τιμόνι του ετοιμόρροπου στρατιωτικού φορτηγού του – δείχνει προς την Ερυθραία και το Τζιμπουτί απέναντι από το νερό, στην αφρικανική πλευρά του στενού. Ως βετεράνος μέλος μιας ταξιαρχίας πιστής στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, γνωρίζει ότι η αποστολή του, η υπεράσπιση του Πέριμ, γνωστού και ως Μαγιούν, φέρει τώρα πολύ μεγαλύτερα διακυβεύματα από πριν.

«Είναι πλέον γεωπολιτικό»

Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο εμφύλιος πόλεμος της Υεμένης φαινόταν να είναι μια μακρινή περιφερειακή σύγκρουση. Αλλά καθώς οι μάχες εντείνονται και οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, αυτή η διάκριση εξαφανίζεται. Η Υεμένη, με το Πέριμ στο κέντρο, γίνεται μια ακόμη πιθανή πρώτη γραμμή στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, και μια υπενθύμιση ότι οι συνέπειες του πολέμου της δεν σταματούν πλέον στις ακτές της.

Ήδη, οι Χούθι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, τμήματα του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας και μεγάλο μέρος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας βόρεια του νησιού.

Το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ – το μικρότερο δίδυμο των Στενών του Ορμούζ και τώρα μια κρίσιμη εναλλακτική λύση σε αυτό – θα μπορούσε να είναι το σημείο όπου το Ιράν, μέσω του πληρεξουσίου του, θα σφίξει στη συνέχεια τον οικονομικό και πολιτικό έλεγχο του Τραμπ, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου και βλάπτοντας τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

«Είπαμε στον κόσμο ότι αυτό είναι ένα ιρανικό έργο, αλλά κανείς δεν άκουγε τους Υεμενίτες τότε… Είναι γεωπολιτικό τώρα», δήλωσε στο CNN σε αποκλειστική συνέντευξη ο Ταρίκ Σαλέχ, αντιπρόεδρος της πολιορκημένης, διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Ο Σαλέχ, ανιψιός του εκδιωχθέντος προέδρου Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ και πρώην σύμμαχος των Χούθι, είναι ο μόνος ηγέτης και στρατιωτικός διοικητής που παραμένει εντός της χώρας, ενώ πολλοί άλλοι έχουν διαφύγει. Λέει ότι έχει επιβιώσει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας και λέει ότι το Ιράν τον θέλει νεκρό. Οι συναντήσεις μαζί του κανονίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε τυχαίες τοποθεσίες και ολοκληρώνονται γρήγορα.

Μιλώντας στο CNN από μια σκηνή σε μια απομακρυσμένη παραλία της Υεμένης στα τέλη Αυγούστου, ο Σαλέχ είπε ότι δεν λαμβάνει καμία βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, «μόνο λόγια». Προειδοποίησε ότι εάν οι Χούθι καταλάβουν το νησί Πέριμ και αποκτήσουν τον έλεγχο του στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, «τότε θα χρειαστούν μια τεράστια (διεθνής) δύναμη και το ναυτικό» για να τους εκδιώξουν.

Ακόμα και η άφιξη στο νησί Πέριμ αποτελεί ένα μάθημα για τους κινδύνους αυτού του συχνά μονόπλευρου πολέμου υψηλής τεχνολογίας.

Καθώς η ομάδα του CNN ξεκίνησε για τη διέλευση δύο μιλίων από την ηπειρωτική χώρα, οι προειδοποιήσεις για επικείμενη επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι ανάγκασαν την κανονιοφόρο που μετέφερε το πλήρωμα να γυρίσει πίσω. Προετοιμαζόμενος για μια πιθανή επίθεση, ο πυροβολητής έθεσε σε ετοιμότητα το σκουριασμένο όπλο του.

«Ομοκρέβατοι»

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη ξεκίνησε το 2014, όταν οι αντάρτες Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά και οδήγησαν την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην εξορία. Η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε στρατιωτικής εκστρατείας τον επόμενο χρόνο για να εκδιώξει τους αντάρτες. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τους Χούθι με όπλα και εκπαίδευση και ασκεί κάποια επιρροή στις αποφάσεις της ανταρτικής ομάδας.

Το αποτέλεσμα είναι μια χώρα σε διχασμό, με τους Χούθι να ελέγχουν την πρωτεύουσα και τα βορειοδυτικά, και την κυβέρνηση και τις συμμαχικές παρατάξεις να κατέχουν μεγάλο μέρος του νότου και της ανατολής. Περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι σήμερα.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα, οι Χούθι εντάχθηκαν στη σύγκρουση. Ξεκίνησαν επιθέσεις στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και στοχοποίησαν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον της ομάδας που κατέστρεψαν βασικά περιουσιακά στοιχεία. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τους Χούθι ως τρομοκρατική ομάδα το 2025.

Η τελευταία επίθεση των Χούθι εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης ξεκίνησε τον Ιούλιο. Έσπασε μια σιωπηρή τετραετή εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας και έστρεψε τη σύγκρουση της Υεμένης στον ευρύτερο πόλεμο στον οποίο εμπλέκεται το Ιράν.

Σε μια σπάνια εξαίρεση από τους περιορισμούς που έχει επιβάλει στον εναέριο χώρο της Υεμένης από την παρέμβασή της το 2015, η Σαουδική Αραβία επέτρεψε σε ένα ιρανικό επιβατικό αεροπλάνο να προσγειωθεί στη Σαναά. Το αεροπλάνο – η πρώτη άμεση αεροπορική σύνδεση μεταξύ Τεχεράνης και Σαναά εδώ και περίπου μια δεκαετία – μετέφερε στη συνέχεια μια αντιπροσωπεία των Χούθι στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς του στις πρώτες αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου.

Όταν όμως το αεροσκάφος επέστρεψε 10 ημέρες αργότερα, η Σαουδική Αραβία του αρνήθηκε την άδεια προσγείωσης στη Σαναά εν μέσω ανησυχιών ότι μετέφερε επίσης προσωπικό και στρατιωτικό εξοπλισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Σαουδαραβικό αεροσκάφος χτύπησε τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, αναγκάζοντας το αεροπλάνο να εκτραπεί προς την υπό τον έλεγχο των Χούθι, την πόλη-λιμάνι της Υεμένης, Χοντέιντα.

Το επεισόδιο αποτέλεσε σημείο καμπής, διασπώντας τη διπλωματία που είχε σε μεγάλο βαθμό διατηρήσει την άτυπη εκεχειρία και είχε σταματήσει τις επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικό έδαφος. Στο πλαίσιο της κατάρρευσης της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, οι Χούθι ανταπέδωσαν κηρύσσοντας ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας και απειλώντας πλοία που μετέφεραν σαουδαραβικά εξαγωγές μέσω του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ. Επίσης, εκτόξευσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις πετρελαϊκές υποδομές, τα αεροδρόμια και άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις του βασιλείου.

Η χρονική στιγμή της νέας επίθεσης των Χούθι θα μπορούσε να ωφελήσει το Ιράν αυξάνοντας την πίεση στον Τραμπ. Ο Μοχάμεντ Αλ-Μπάσα, πρώην εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης της Υεμένης και αναλυτής κινδύνου με έδρα την Ουάσινγκτον, περιέγραψε τη σχέση μεταξύ Τεχεράνης και Χούθι ως «όχι μια σχέση υποταγής – αλλά είναι μαζί στο κρεβάτι».

Παρ ‘όλα αυτά, οι παρατηρητές προειδοποιούν να μην θεωρηθεί η πρόσφατη παρέμβαση των Χούθι απλώς ως εκτέλεση της περιφερειακής ατζέντας του Ιράν.

«Οι Χούθι χρειάζονταν έναν πόλεμο ως αντιπερισπασμό από τα εσωτερικά προβλήματα. Ήθελαν να πουν ότι μπορούν να πολεμήσουν τη Σαουδική Αραβία για να διαπραγματευτούν ξανά μαζί τους. Και φυσικά, αν αυτό πρόκειται να βοηθήσει έναν παλιό φίλο, όπως το Ιράν, το οποίο κάποτε ήταν ο μόνος φίλος που είχαν, τότε γιατί όχι;» δήλωσε η Φαρέα Αλ-Μουσλίμι, ερευνήτρια στο think tank Chatham House.

Οι επιθέσεις των Χούθι στο Ισραήλ και η αποδυνάμωση άλλων Ιρανών συμμάχων στην περιοχή, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, καθώς και η πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, έχουν ανεβάσει τη θέση της υεμενίτικης παράταξης στον λεγόμενο άξονα αντίστασης και οι Χούθι ήθελαν να επωφεληθούν από τη νέα τους θέση, πρόσθεσε.

Οι αξιωματούχοι της Σαναά δεν έχουν απαντήσει στο αίτημα του CNN για σχολιασμό. Οι ηγέτες των Χούθι έχουν υποστηρίξει σε προηγούμενες δηλώσεις τους ότι η τρέχουσα επίθεσή τους εντός και εκτός Υεμένης αποτελεί απάντηση στην «σαουδαραβική επιθετικότητα και τον αποκλεισμό».

Σε δήλωσή του την Πέμπτη, ο Νασρ αλ-Ντιν Αμέρ, επικεφαλής του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Saba, που διοικείται από τους Χούθι, δήλωσε στο CNN ότι ο στόχος της στρατιωτικής εκστρατείας των ανταρτών είναι να «σπάσουν την πολιορκία που έχει επιβληθεί άδικα από τον Σαουδάραβα εχθρό εδώ και 12 χρόνια».

Ο Άμερ ισχυρίστηκε ότι οι Χούθι έχουν τον έλεγχο του στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ και τμημάτων της Ερυθράς Θάλασσας μέσω πυρός, λέγοντας ότι οι επιχειρήσεις περιορίζονται σε σαουδαραβικά πλοία.

«Στοχεύουμε επίσης τα στρατεύματα που κινητοποιούνται από τους Σαουδάραβες για εδαφική προέλαση εναντίον μας και τα όπλα που τους στέλνουν οι Σαουδάραβες», είπε.

Χτυπήματα στο λιμάνι και σε ψαράδες

Οι ροές πετρελαίου πέρα ​​από το Πέριμ έχουν ήδη μειωθεί απότομα εν μέσω αυτής της θαλάσσιας ρουλέτας. Πριν από τρία χρόνια, περίπου το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου περνούσε από το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ. Τα στοιχεία του Kpler δείχνουν ότι ο όγκος έχει έκτοτε μειωθεί κατά το ήμισυ και μια συνεχιζόμενη εκστρατεία των Χούθι θα μπορούσε να στραγγαλίσει περαιτέρω τη διαδρομή.

Οι ψαράδες της Υεμένης πέφτουν επίσης θύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι. Δεκάδες άτομα εκκενώθηκαν από ένα νησί βόρεια του Πέριμ, μετά από μια τέτοια επίθεση που σκότωσε και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Υεμένης.

Καθώς οι ψαράδες άρπαζαν τα αλιεύματά τους από ετοιμόρροπες βάρκες από fiberglass κοντά σε μια αυτοσχέδια αγορά στην ακτή πρόσφατα, αρκετοί σταμάτησαν για να μιλήσουν στο CNN, παραπονούμενοι ότι ο πόλεμος καταστρέφει τις επιχειρήσεις.

Τις κανονικές μέρες, ένας έμπορος είπε, «θα υπήρχαν πολλά πλοία εκεί έξω», αλλά «λόγω της επίθεσης των Χούθι δεν υπάρχουν πλοία αυτή τη στιγμή».

Τα παιδιά έπαιζαν στα χλιαρά κύματα της Ερυθράς Θάλασσας. Προφανώς αδιάφορα για τις ανησυχίες των γονιών τους, έσπευσαν να φωτογραφηθούν από τους δημοσιογράφους που τους επισκέπτονταν.

Αλλά η εικόνα που προκύπτει εδώ είναι μιας ήδη κουρασμένης από τον πόλεμο, εύθραυστης και φτωχής χώρας που ωθείται ολοένα και πιο κοντά σε ένα οριακό σημείο.

Λίγα μίλια πιο πάνω στην ακτή, οι αποδείξεις γι’ αυτό ολοένα και αυξάνονται.

Το λιμάνι της Μόχα, η βορειότερη πόλη που ελέγχεται από την κυβέρνηση και έχει μεγάλη σημασία στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει πληγεί σοβαρά. Πριν από λίγες εβδομάδες, περισσότεροι από 25 πύραυλοι των Χούθι χτύπησαν το απέραντο λιμάνι καθώς εκφορτώνονταν εμπορικά πλοία, σύμφωνα με τον διευθυντή του λιμανιού Άμπντελ Μαλέκ Αλ-Σαράμπι.

Στο νερό, μισοβυθισμένα πλοία βρίσκονται σε απίθανες γωνίες, ενώ το τσιμέντο στην ξηρά είναι γεμάτο με τρύπες αρκετά βαθιές ώστε να κρύβουν ένα μεγάλο σκυλί. Σωροί από καμένα πλαίσια μοτοσικλετών βρίσκονται δίπλα σε σωρούς από μισολιωμένες μηχανές.

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν εκείνη την ημέρα, δήλωσε ο διευθυντής του λιμανιού στο CNN, ενώ έξι εμπορικά πλοία βυθίστηκαν και 14.000 μοτοσικλέτες χάθηκαν. Οι Χούθι, είπε, θέλουν να καταστρέψουν την οικονομία.

«Το λιμάνι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και το εμπόριο», δήλωσε ο αλ-Σαράμπι. «Αυτή η επίθεση στοχεύει να βλάψει αυτήν την ανάπτυξη και να σταματήσει τις υπηρεσίες».

Τον τελευταίο χρόνο, οι Χούθι έχουν επανειλημμένα βάλει στόχους μέχρι και το Ισραήλ, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μιλίων. Ισχυρίζονται ότι διαθέτουν υπερηχητικούς πυραύλους και ένα οπλοστάσιο που περιλαμβάνει πυραύλους κατά πλοίων μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένους να διαφεύγουν των ραντάρ. Διαθέτουν επίσης πυραύλους εδάφους-αέρος ικανούς να καταρρίπτουν αμερικανικά drones σε μεγάλο υψόμετρο και να απειλούν επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Υψηλότερες τιμές στο μέλλον»

Στην πρώτη γραμμή της Υεμένης, οι μάχες μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων εντείνονται. Τα κυβερνητικά στρατεύματα πετούν νέα τετρακόπτερα drones πρώτου προσώπου ή FPV, επιτιθέμενα σε κρυμμένα καταφύγια των Χούθι.

«Τα στρατεύματά μας έχουν βελτιωθεί χάρη στην εκπαίδευση και σε νέους πόρους όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε ο Σαλέχ στο CNN.

Αλλά για κάθε βήμα που κάνει η κυβέρνηση, λένε αξιωματούχοι, το Ιράν προσπαθεί να κρατήσει τους Χούθι μπροστά. Ένα ταξίδι με όχημα με μαύρα παράθυρα σε μια αυστηρά φυλασσόμενη αποθήκη σε μυστική τοποθεσία έδωσε μια γεύση από αυτή την πρόκληση – και αυτό που λέει η κυβέρνηση αποτελεί απόδειξη της κλίμακας της ιρανικής υποστήριξης προς τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όπλων ικανών να απειλήσουν την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Αμπντέλ Νάσερ Ελ Μαμλούχ, διευθυντής της στρατιωτικής επιχείρησης μέσων ενημέρωσης του Σαλέχ, οδήγησε το CNN σε αυτό που χαρακτήρισε ως φορτίο όπλων ιρανικής κατασκευής, το οποίο κατασχέθηκε πριν οι λαθρέμποροι προλάβουν να το παραδώσουν στους Χούθι.

Η κρύπτη περιλάμβανε τεράστιους πυραύλους μήκους 4,5 μέτρων, πολύπλοκα συστήματα ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς, κινητήρες drones και οπτικό εξοπλισμό, ακόμη και σφαίρες κρυμμένες μέσα σε μια μπαταρία φορτηγού. Όλα, είπε ο Ελ Μαμλούχ, είχαν μεταμφιεστεί ως εμπορικός εξοπλισμός για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Και αυτό που κατέλαβαν, παραδέχτηκε αμέσως, ήταν μόνο ένα κλάσμα αυτού που πιστεύεται ότι κατάφερε να περάσει. Οι λαθρέμποροι «ομολόγησαν ότι πριν από αυτό είχαν λαθραία περάσει 11 φορτία παρόμοιου μεγέθους και περιεχομένου», είπε, που ανέρχονταν σε 750 τόνους.

Αν οι Χούθι καταλάβουν το Πέριμ και αποκτήσουν προγεφύρωμα στο Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, προειδοποίησε, δεν θα χρειάζονται πλέον όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να απειλήσουν τη ναυτιλία.

«Θα ναρκοθετούσαν το στενό, όπως ακριβώς έκανε (το Ιράν) στο Ορμούζ», είπε.

Κατά μήκος της ελεγχόμενης από την κυβέρνηση ακτής της Ερυθράς Θάλασσας της Υεμένης, οι αξιωματούχοι δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι ο εμφύλιος πόλεμός τους έχει γίνει μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου.

«(Δίνουμε) αυτόν τον πόλεμο εκ μέρους του αραβικού κόσμου και της διεθνούς κοινότητας», είπε ο Μαμλούχ.

Πριν φύγει βιαστικά από τη σκηνή του στην παραλία, ο Σαλέχ ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν δεν ερχόταν ποτέ η υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Θα πληρώσουμε υψηλότερο τίμημα στο μέλλον» για να εκδιώξουμε τους Χούθι, απάντησε. Και το ίδιο, προειδοποίησε, θα κάνει «ο αμερικανικός στρατός, η διεθνής κοινότητα και το διεθνές εμπόριο».

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