Φρίκη στην Κέρκυρα: 51χρονος βίαζε την 8χρονη εγγονή του

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Την απόλυτη φρίκη βίωνε ένα 8χρονο κορίτσι στην Κέρκυρα στα χέρια του παππού της.

Συγγενής της οικογένειας κατήγγειλε ανώνυμα στην αστυνομία ότι την 8χρονη βίαζε συστηματικά ο 51χρονος παππούς της. Η 8χρονη επιβεβαίωσε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού στην κατάθεση της παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου.

Ο 51χρονος είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκοότητα. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Οι γονείς της 8χρονης υπέβαλαν μηνυτήρια αναφορά. Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης, τόσο ως προς το χρονικό διάστημα όσο και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να διαλευκάνει την υπόθεση.

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