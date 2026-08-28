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28.08.2026 00:42

Το Ιράν θέτει όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: «Πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος»

28.08.2026 00:42
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Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε την Πέμπτη, 27/8, ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ότι το Ιράν προετοιμάζει σχετικό κατάλογο. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, τόνισε.

Ο Ρεζαΐ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε έναν διάδρομο για τη ναυσιπλοΐα που θα διέρχεται από τα Στενά, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν.

Τα πλοία θα διέρχονται από έναν καθορισμένο κεντρικό δίαυλο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους του Ιράν, δήλωσε μέσω διερμηνέα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar του Λιβάνου και μεταδόθηκε την Πέμπτη.

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