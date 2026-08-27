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Την στήριξή της στους κτηνοτρόφους της Λέσβου εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικού Τομέα, μετά τη σημερινή ένταση κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νησί.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παραμένει θεατής την ώρα που η κτηνοτροφία της Λέσβου βρίσκεται σε οριακό σημείο και στηλιτεύει τη στάση του αρμόδιου υφυπουργού που συμμετείχε στη σύσκεψη με τηλεδιάσκεψη.

Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά μεταξύ άλλων να λειτουργήσουν όλα τα σφαγεία στο νησί, να υπάρξει καταβολή πλήρων αποζημιώσεων και έκτακτης ενίσχυσης για ζωοτροφές και απώλεια εισοδήματος, και να υπάρξει δεσμευτικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη συνολική διαχείριση της ζωονόσου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ.

Η κτηνοτροφία της Λέσβου βρίσκεται σε οριακό σημείο, 5,5 μήνες μετά το κρούσμα αφθώδους πυρετού. Στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κτηνοτρόφοι ξέσπασαν σε κλάματα, περιγράφοντας την οικονομική και ψυχική εξάντληση στην οποία έχουν οδηγηθεί. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση παραμένει θεατής.

Ο αρμόδιος υφυπουργός εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και κρύφτηκε πίσω από την «έλλειψη σήματος» για να αποφύγει τις απαντήσεις και τις ευθύνες του. Ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στις 6 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, έλεγχοι και θανατώσεις «παγώνουν». Μια ολόκληρη υγειονομική κρίση εξαρτάται από το πότε θα δεήσει να εμφανιστεί.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο εμπαίζει τους παραγωγούς: μιλά για τρία ανοιχτά σφαγεία, ενώ λειτουργεί μόνο ένα.

Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων της Λέσβου από την πρώτη στιγμή. Ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με τον Παλλεσβιακό Φορέα Πρωτογενούς Τομέα και τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, ακούει τις αγωνίες και τις προτάσεις των ανθρώπων της παραγωγής και μεταφέρει τα αιτήματά τους στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης.

Απαιτούμε άμεσα:

Λειτουργία όλων των σφαγείων της Λέσβου, με πλήρη κτηνιατρικό έλεγχο.

Άμεση λύση για το θέμα 35.000 αμνών και 25.000 μη παραγωγικών προβάτων που πρέπει να σφαγούν. Η κυβέρνηση απαγορεύει την σφαγή και πώληση αυτών των ζώων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ταυτόχρονα λέει στους κτηνοτρόφους ότι αν πάμε στην λύση του εμβολιασμού θα απαγορεύεται η εξαγωγή σφαγίων από το νησί, κάτι δηλαδή που απαγορεύεται ήδη, άρα είτε λανθασμένα υπάρχει αυτήν η απαγόρευση είτε η κυβέρνηση δεν μπορεί να διασφαλίσει τα βασικά για τον έλεγχο των τροφίμων.

Καταβολή πλήρων αποζημιώσεων και έκτακτης ενίσχυσης για ζωοτροφές και απώλεια εισοδήματος.

Δεσμευτικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη συνολική διαχείριση της ζωονόσου.

Τα δάκρυα των κτηνοτρόφων δεν θα αντιμετωπιστούν ως ακόμη μία εικόνα που θα ξεχαστεί γιατί δεν θα ξεχαστεί. Είναι το αποτέλεσμα 5,5 μηνών κυβερνητικής εγκατάλειψης. Κάθε ημέρα αδράνειας κλείνει μονάδες και διώχνει παραγωγούς από τον τόπο τους.

Οι ολοκληρωμένες προτάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη στήριξη της πραγματικής παραγωγής και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου θα παρουσιαστούν στο πρόγραμμά μας στη ΔΕΘ.

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