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27.08.2026 19:19

Πηγές ΥΠΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: Νέα ζώνη προστασίας στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή

27.08.2026 19:19
TINOS_LIMANI

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Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) διαψεύδουν τους ισχυρισμούς ότι το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ανοίγει τον δρόμο για κατασκευές σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα και προκαλεί «τσιμεντοποίηση» των παραλιών.

Όπως υποστηρίζουν, το νέο πλαίσιο διατηρεί το υφιστάμενο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και παράλληλα θεσπίζει επιπλέον περιορισμούς. Σε ό,τι αφορά ειδικά τα ξενοδοχεία, παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη της νομοθεσίας που απαιτεί τα κύρια κτίρια να βρίσκονται σε απόσταση 50 μέτρων από την ακτογραμμή.

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό δεν επιτρέπει την κατασκευή ξενοδοχείων στα 25 μέτρα, ούτε μεταβάλλει προς το δυσμενέστερο τους υφιστάμενους όρους δόμησης. Αντιθέτως, κατά τις ίδιες πηγές, θεσπίζεται επιπλέον οριζόντια ζώνη προστασίας, που εκτείνεται από μηδέν έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Σε αυτήν απαγορεύονται πλήρως οι διαμορφώσεις και οι κατασκευές, με περιορισμένες εξαιρέσεις, όπως εκείνες που αφορούν την πρόσβαση ΑμεΑ και ασθενοφόρων, αλλά και έργα τα οποία επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τον αιγιαλό και την παραλία.

Οι πηγές του ΥΠΕΝ διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη ζώνη των 25 μέτρων δεν συνιστά νέο όριο δόμησης. Πρόκειται για πρόσθετο μέτρο προστασίας, το οποίο εφαρμόζεται παράλληλα με τους υπόλοιπους περιορισμούς που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Πρόσθετοι περιορισμοί για τις Κυκλάδες και ευαίσθητες περιοχές

Ξεχωριστές ρυθμίσεις προβλέπονται για τις Κυκλάδες, αλλά και για νησιωτικές περιοχές που χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή ήδη επιβαρυμένες από την τουριστική δραστηριότητα.

Στις εκτός σχεδίου εκτάσεις αυξάνεται η απαιτούμενη αρτιότητα, με το όριο να διαμορφώνεται, ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής, μεταξύ 8 και 16 στρεμμάτων. Παράλληλα, εισάγεται για πρώτη φορά κριτήριο που συνδέεται με τη δυναμικότητα των τουριστικών μονάδων και υπολογίζεται βάσει του αριθμού των κλινών, με ανώτατο όριο τις 100 κλίνες στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις δεν αυξάνουν τις δυνατότητες δόμησης. Αντίθετα, περιορίζουν την ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων, μέσω αυστηρότερων προϋποθέσεων.

Με βάση τη θέση του υπουργείου, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο διατηρεί τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές δικλίδες και παράλληλα προσθέτει νέους περιορισμούς και εγγυήσεις, με στόχο η τουριστική ανάπτυξη να πραγματοποιείται με κανόνες, μέτρο και σεβασμό στο περιβάλλον.

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