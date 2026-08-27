Συνάντηση Τσίπρα με Καββαθά και Χατζηθεοδοσίου – Συμφωνία για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος (Video)

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Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργο Καββαθά και με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, είχε σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε θετικό κλίμα, συζητήθηκαν τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματοβιοτέχνες. Στο επίκεντρο τέθηκαν οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και οι προτεραιότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των αυτοαπασχολούμενων.

Επιπλέον συζητήθηκαν τα ζητήματα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους (αναφέρθηκε το ζήτημα της ρύθμισης των οφειλών προς το δημόσιο και εκεί έγινε και αναφορά από εκείνους για διαγραφή προστίμων/προσαυξήσεων κλπ), οι έμμεσοι φόροι, ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Συμφωνία υπήρξε για το θέμα του τέλους επιτηδεύματος, την κατάργηση του οποίου έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας.

Συζητήθηκαν επίσης το ζήτημα της πρόσβασης σε εργαλεία χρηματοδότησης, το στεγαστικό ζήτημα άλλα και θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά με επίκεντρο την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Από την ΓΣΕΒΕΕ, παρόντες στη συνάντηση ήταν, εκτός του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Καββαθά, ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και μέλος του προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Παναγιώτης Αρσονιάδης, Δ’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και ο κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς, Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ.

Τον κ. Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν ο κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, και ο κ. Αργύρης Μπεντενιώτης, Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της ΕΛΑΣ.

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