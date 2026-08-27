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27.08.2026 18:16

Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό για τις εξαγωγές – Στόχος να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ

27.08.2026 18:16
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Τις προτάσεις του για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων, Θέμης Σαρασίδης, στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συνάντησης με τους παραγωγικούς φορείς ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κεντρικό μήνυμα του υπομνήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, είναι ότι η σημαντική πρόοδος των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια πρέπει πλέον να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια. Παρά τις διαδοχικές κρίσεις και τις έντονες αναταράξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις επέδειξαν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, διευρύνοντας την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Το 2025, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε €99,6 δισ., αντιστοιχώντας στο 40,1% του ΑΕΠ.

Για τον ΣΕΒΕ, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι σαφές: Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται ένας συνεκτικός εθνικός σχεδιασμός με ορίζοντα δεκαετίας, με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και σταθερή συνεργασία Πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας.

 Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒΕ προτείνει την επιτάχυνση των επενδύσεων στις σύγχρονες υποδομές συνδυασμένων μεταφορών, τη λήψη μέτρων για το ενεργειακό κόστος, την απαλλαγή από την εισφορά 0,60% του Ν. 128/75 για δάνεια που αποπληρώνονται από προϊόν εξαγωγής, τη δημιουργία Ταμείου Εξαγωγικής Ανάπτυξης, τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις στο 50%, με αναδρομική ισχύ από το φορολογικό έτος 2025.

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