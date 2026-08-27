LIVE η ομιλία Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

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Εκδήλωση με επίκεντρο τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του «τέρατος» του ιδιωτικού χρέους – ξεπερνά τα 407 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ – βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σεράφειο Κολυμβητήριο του Δήμου Αθηναίων στην Πέτρου Ράλλη.

Η εκδήλωση συμπεριλαμβάνεται στις πρωτοβουλίες του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης για την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος και ομιλητές είναι ο πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλάκης, η επικεφαλής της αρμόδιας ΚΤΕ, Μιλένα Αποστολάκη, ο Νίκος Γριζάνης που θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο νομικός σύμβουλος της οργάνωσης Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, ο δικηγόρος και γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Σπυράκος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ρύθμισης οφειλών, Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Νικόλας Φαραντούρης, και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδωσίου.

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