search
ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 20:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2026 18:59

Στόχος χάκερ τρία βρετανικά αεροδρόμια – Έκλεψαν προσωπικά δεδομένα σχεδόν 9 εκατομμυρίων επιβατών

27.08.2026 18:59
ptisi aeroplano – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν κατά τη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης με στόχο τρία βρετανικά αεροδρόμια, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος Manchester Airports Group (MAG), διευκρινίζοντας πως η επίθεση δεν επηρέασε ούτε τις πτήσεις ούτε τη λειτουργία των αεροδρομίων. 

Σύμφωνα με τον MAG, που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, του Λονδίνου Στάνστεντ και του Ιστ Μίντλαντς (κεντρική Αγγλία), αυτή η επίθεση αφορά τα δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων πελατών.

Τα στοιχεία που εκλάπησαν περιλαμβάνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, νούμερα τηλεφώνου, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων και ταχυδρομικούς κώδικες. 

Το περιστατικό «δεν προκάλεσε καμία λειτουργική διαταραχή» και «οι επιχειρήσεις του αερολιμένα παραμένουν αμετάβλητες», διαβεβαίωσε ο όμιλος MAG σε ένα δελτίο Τύπου.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όμως ο όμιλος δεν ενημερώθηκε παρά προχθές Τρίτη.

 «Σε καμία στιγμή η ασφάλεια των επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια δεν τέθηκαν σε κίνδυνο», συνέχισε η MAG, προσθέτοντας πως ούτε τα τραπεζικά στοιχείων πληρωμών επηρεάστηκαν.

Απέδωσε την κυβερνοεπιθεση σε ένα «μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε «δεδομένα πελατών, τα οποία αφορούν κρατήσεις θέσεων στάθμευσης, αιθουσών αναμονής και υπηρεσιών Fast Track, καθώς και εγγραφές στο Wi-Fi στους αεροσταθμούς», διευκρίνισε ο όμιλος.

«Περιορίσαμε άμεσα τον κίνδυνο και συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και των συστημάτων μας» πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Διαβάστε επίσης:

Πλημμύρες στο Νεπάλ: Αγωνία χωρίς τέλος για τους εκατοντάδες αγνοούμενους, ενώ ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών – «Αυτό που έγινε ήταν φοβερό»

Προειδοποίηση της Μόσχας σε Βρετανία και Γαλλία: «Παίζετε με τη φωτιά»

Γερμανία: Νέα επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους μια μαθήτρια – Συνελήφθη ο δράστης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ios-ditikou-neilou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Κλιμακώνονται οι δράσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου – Ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική

Ratko Mladic new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Ράτκο Μλάντιτς, ο αποκαλούμενος «χασάπης της Βοσνίας» – Η δολοφονία του πατέρα του από τη φασιστική Ούστασε, η πολιορκία του Σεράγεβο και η σφαγή της Σρεμπρένιτσα

tile8easi
MEDIA

Η μετάδοση του ευρωπαϊκού ΑΕΚ-Λέφσκι είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Τετάρτης (26/8)

infantino fifa – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στα άκρα η κόντρα UEFA – FIFA: Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ετοιμάζεται να στείλει τον Ινφαντίνο στα δικαστήρια για κακοδιαχείριση

tile8easi
MEDIA

Limit up τηλεθέασης στο Mega λόγω ΑΕΚ την Τετάρτη (26/8)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton - Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

AKRITA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Ακρίτα: Ούτε βήμα πίσω - «Πετάει το γάντι» στον Τσίπρα, μετά τη στήριξη της αντιπολίτευσης

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

agapidaki – konstantopoulou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κωνσταντοπούλου - Αγαπηδάκη για την υποψηφιότητα Ακρίτα: «Πάρτε θέση, σας προκαλώ»- «Είχατε 4 γυναίκες και προτείνατε τον Χουρδάκη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 20:18
ios-ditikou-neilou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Κλιμακώνονται οι δράσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου – Ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική

Ratko Mladic new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Ράτκο Μλάντιτς, ο αποκαλούμενος «χασάπης της Βοσνίας» – Η δολοφονία του πατέρα του από τη φασιστική Ούστασε, η πολιορκία του Σεράγεβο και η σφαγή της Σρεμπρένιτσα

tile8easi
MEDIA

Η μετάδοση του ευρωπαϊκού ΑΕΚ-Λέφσκι είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Τετάρτης (26/8)

1 / 3