Στόχος χάκερ τρία βρετανικά αεροδρόμια – Έκλεψαν προσωπικά δεδομένα σχεδόν 9 εκατομμυρίων επιβατών

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Τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν κατά τη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης με στόχο τρία βρετανικά αεροδρόμια, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος Manchester Airports Group (MAG), διευκρινίζοντας πως η επίθεση δεν επηρέασε ούτε τις πτήσεις ούτε τη λειτουργία των αεροδρομίων.

Σύμφωνα με τον MAG, που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, του Λονδίνου Στάνστεντ και του Ιστ Μίντλαντς (κεντρική Αγγλία), αυτή η επίθεση αφορά τα δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων πελατών.

BREAKING: Customer data stolen after Manchester Airport targeted in cyber attackhttps://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/GJhFbvQCeM — Sky News (@SkyNews) August 27, 2026

Τα στοιχεία που εκλάπησαν περιλαμβάνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, νούμερα τηλεφώνου, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων και ταχυδρομικούς κώδικες.

Το περιστατικό «δεν προκάλεσε καμία λειτουργική διαταραχή» και «οι επιχειρήσεις του αερολιμένα παραμένουν αμετάβλητες», διαβεβαίωσε ο όμιλος MAG σε ένα δελτίο Τύπου.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όμως ο όμιλος δεν ενημερώθηκε παρά προχθές Τρίτη.

«Σε καμία στιγμή η ασφάλεια των επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια δεν τέθηκαν σε κίνδυνο», συνέχισε η MAG, προσθέτοντας πως ούτε τα τραπεζικά στοιχείων πληρωμών επηρεάστηκαν.

More than eight million passengers have been affected by a major cyber attack on a group of airports – the Manchester Airports Group – which includes Manchester Airport, London Stansted and East Midlands.



What we know so far ⬇️https://t.co/awoVhPm3Hk pic.twitter.com/DqGQggUysw August 27, 2026

Απέδωσε την κυβερνοεπιθεση σε ένα «μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε «δεδομένα πελατών, τα οποία αφορούν κρατήσεις θέσεων στάθμευσης, αιθουσών αναμονής και υπηρεσιών Fast Track, καθώς και εγγραφές στο Wi-Fi στους αεροσταθμούς», διευκρίνισε ο όμιλος.

«Περιορίσαμε άμεσα τον κίνδυνο και συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και των συστημάτων μας» πρόσθεσε η ίδια πηγή.

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