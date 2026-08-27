Πλημμύρες στο Νεπάλ: Αγωνία χωρίς τέλος για τους εκατοντάδες αγνοούμενους, ενώ ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών – «Αυτό που έγινε ήταν φοβερό»

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Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τους χείμαρρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.

Στο Νεπάλ, 823 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη βρεθεί, 517 από τους οποίους έχουν ξένη υπηκοότητα, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

El ejército chino mando un equipo de rescate al lugar donde fue el primer video de la inundacion del tibet y nepal

Y bueno, no encontraron mucho por así decirlo pic.twitter.com/IaYZtBnDAN — ElBuni (@therealbuni) August 27, 2026

Στην Κίνα, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 ξένοι, η εθνικότητα των οποίων δεν αναφέρεται από τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Καθώς βρίσκεται στο κέντρο των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ είναι δημοφιλής προορισμός πεζοπόρων και αλπινιστών από ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν κυρίως να ανέβουν στο όρος Έβερεστ.

In Nepal, elephants were seen saving people from the devastating Flood…



Pray for Nepal 🙏 pic.twitter.com/PxWJTrTtwF August 27, 2026

Είναι δύσκολο να δοθεί απολογισμός των ατόμων που δεν έχουν εντοπιστεί την επομένη μιας καταστροφής τόσο μεγάλου εύρους, που είναι πιο πιθανό να αυξηθεί παρά να μειωθεί καθώς περνούν οι ώρες. Αυτές οι διακυμάνσεις εξηγούνται επίσης από την παρουσία ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, από την ταυτοποίηση σορών που αντιστοιχούν σε άτομα που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι, καθώς και από τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή που επλήγη από την καταστροφή.

Οι τελευταίες πληροφορίες για αγνοούμενους

Νεπάλ: Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ εκτίμησε σήμερα ότι ο αριθμός των αγνοούμενων τουριστών ανέρχεται σε 644, εκ των οποίων 127 είναι Νεπαλέζοι τουρίστες. Έχουν καταγραφεί και άλλες εθνικότητες όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν πόσοι κάτοικοι των κατεστραμμένων περιοχών αγνοούνται.

Κίνα: Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι περίπου 100 Κινέζοι φέρονται ως αγνοούμενοι στη νεπαλική πλευρά των συνόρων. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνεται στους 558 αγνοουμένους που η Κίνα έχει ανακοινώσει ήδη ότι αναζητεί στο έδαφός της.

Γαλλία: Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ καταμέτρησε τέσσερις Γάλλους μεταξύ των αγνοουμένων.

Ινδία: Σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ, 178 αγνοούμενοι έχουν ινδική υπηκοότητα.

ΗΠΑ: Εξήντα πέντε Αμερικανοί φέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Ουκρανία: Σύμφωνα με το Κίεβο, οι αρχές του Νεπάλ θεωρούν πως 53 Ουκρανοί υπήκοοι φέρονται ως αγνοούμενοι, αριθμός που έχει επιβεβαιωθεί από το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Μαλαισία: Η πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ δήλωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 50 Μαλαίοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ. Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ έχει καταμετρήσει 51.

Αυστραλία: Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι μίλησε για 34 Αυστραλούς αγνοούμενους, αν και το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ κάνει λόγο για 35 αγνοουμένους.

Βρετανία: Περίπου 33 Βρετανοί περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο του Γραφείου Τουρισμού του Νεπάλ.

Καναδάς: Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 25 Καναδοί φέρονται ως αγνοούμενοι.

Νότια Κορέα: Εννέα Νοτιοκορεάτες που εργάζονταν στην κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή Ράσουα δεν έχουν επικοινωνήσει, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Σιγκαπούρη: Εννέα υπήκοοι Σιγκαπούρης αναζητούνται, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Γερμανία: Οκτώ Γερμανοί πολίτες είναι αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Ρωσία: Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οκτώ Ρώσοι αγνοούνται επίσης.

Άλλες εθνικότητες

Λετονία: έξι αγνοούμενοι (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Νότια Αφρική: Έξι αγνοούμενοι (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ιαπωνία: Πέντε αγνοούμενοι (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Νέα Ζηλανδία: Πέντε αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ και την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας

Ισπανία: Τέσσερις αγνοούμενοι, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, όμως το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι καταμέτρησε τρεις

Βέλγιο: τρεις (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Πορτογαλία: δύο (πορτογαλικό υπουργείο Εξωτερικών και Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ολλανδία: δύο (Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ιταλία: δύο (ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών και Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ιρλανδία: δύο (Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Καζακστάν: δύο (Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ουγγαρία: δύο, σύμφωνα με το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ δίνει έναν αγνοούμενο

Λευκορωσία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Βουλγαρία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Φινλανδία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ισραήλ: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Λιθουανία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Φιλιππίνες: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Σερβία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Σουηδία: ένας Σουηδός και “ένας ξένος υπήκοος” (σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών)

Ελβετία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Εθνικότητες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί

Την Τετάρτη, ταξιδιωτικά γραφεία που λειτουργούν στο Νεπάλ ανέφεραν την εξαφάνιση ξένων οι υπηκοότητες των οποίων δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Μεταξύ αυτών: 77 άτομα για το γραφείο Trekkers Society, 26 για το Kailash Journey και οκτώ για το Richa Tours & Travels. Δεν είναι γνωστό αν τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Τουρισμού του Νεπαλ τους περιλαμβάνουν ή όχι.

#BREAKING: 🇳🇵🇨🇳 Deadly glacial flood slams Nepal China border



Over 350 dead and more than a thousand still missing so how were hundreds of tourists left in that valley when glacial collapse risks were already obvious?#NepalFlood #Himalayas #Nepal https://t.co/VgU0obJaQk pic.twitter.com/X2gW4Zc2Dn August 27, 2026

Πολλές εθνοτικές ομάδες ζουν κατά μήκος του ποταμού

Όταν τα νερά της πλημμύρας κατέρρευσαν από βαθιά ορεινά φαράγγια και παρασύρθηκαν σε μια κοιλάδα του Νεπάλ την Τετάρτη, κατέστρεψαν τις ήδη ευάλωτες κοινότητες που βρίσκονταν κατά μήκος του φουσκωμένου ποταμού, όπου ζουν πολλές εθνοτικές ομάδες και αγρότες, αναφέρει το CNN, σε δημοσίευμά του.

Αλλά προκάλεσε επίσης σοκ σε όλο τον κόσμο, με εκατοντάδες ξένους υπηκόους να αγνοούνται. Σε νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία, τον Καναδά και αλλού, οι άνθρωποι περιμένουν απεγνωσμένα νέα για τα αγνοούμενα αγαπημένα τους πρόσωπα – μεταξύ των οποίων ένας γιατρός από το Ντέλαγουερ, μια μητέρα δύο παιδιών από τη Νέα Ζηλανδία και τρεις νεαροί έφηβοι από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

🚨 MILAGRO: Bebé de 2 años rescatado CON VIDA tras inundación en frontera China-Nepal. pic.twitter.com/hYBQ6dqu6U — Sepa Más (@Sepa_mass) August 27, 2026

Η περιοχή είναι δημοφιλής για τουρισμό, πεζοπορία και θρησκευτικό προσκύνημα σε ναούς και ιερούς τόπους που τιμούνται από πολλαπλές θρησκείες – όλα αυτά προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου. Είναι επίσης η έδρα αρκετών υδροηλεκτρικών έργων με ξένη υποστήριξη.

Εκατοντάδες αγνοούνται επίσης στη γειτονική Κίνα. Η αρχική ισχυρή κατολίσθηση σημειώθηκε στα σύνορά της με το Νεπάλ, με μια κατολίσθηση λάσπης να χτυπά στη συνέχεια το λιμάνι Γκιρόνγκ της Κίνας, ένα σημαντικό σημείο διέλευσης των χερσαίων συνόρων.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει τα ονόματα όσων έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί ή εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται την Πέμπτη. Αλλά η κλίμακα της τραγωδίας γίνεται σαφής, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γεμίζουν με αμέτρητες εκκλήσεις για βοήθεια – συμπεριλαμβανομένων και της νεπαλέζικης διασποράς στο εξωτερικό.

Οι κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο στο Νεπάλ βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Τρισούλι, ο οποίος διασχίζει διάφορες περιοχές, όπως οι Ρασούβα, Νουουακότ και Νταντίνγκ.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία απογραφής, αυτές οι περιοχές φιλοξενούν περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα εθνοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των λαών Ταμάνγκ, Γκουρούνγκ και Νιούαρ, μερικοί από τους οποίους ζουν εκεί εδώ και αιώνες.

Πολλοί βασίζονται στη γεωργία για τα προς το ζην, αν και κάποιοι έχουν στραφεί και στον τουρισμό, καθώς η περιοχή έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής για υπαίθριες δραστηριότητες όπως πεζοπορία και ράφτινγκ – καθώς και για θρησκευτικό τουρισμό. Κάθε καλοκαίρι, εκατοντάδες Ινδουιστές, Βουδιστές, Τζαϊνιστές και Μπονπό προσκυνητές ταξιδεύουν στην περιοχή καθ’ οδόν προς το ιερό όρος Καϊλάς του Θιβέτ.

Αλλά αυτές οι κοινότητες είναι επίσης εξαιρετικά ευάλωτες. Περιοχές όπως η Ρασούβα έχουν αντιμετωπίσει ιστορικά υψηλά ποσοστά φτώχειας και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, διατρέχοντας τον κίνδυνο καταστροφών όπως δασικές πυρκαγιές και κατολισθήσεις.

🇳🇵🇨🇳 #Népal #Tibet | CATASTROPHE NATURELLE



Plus de 350 morts après une crue dévastatrice dans l’Himalaya



Une gigantesque masse de glace, de roches et de boue s’est abattue mercredi 26 août sur une rivière de l’Himalaya, provoquant une crue éclair meurtrière à la frontière entre… pic.twitter.com/yIcKiU00sS — Ikiriho (@Ikiriho) August 27, 2026

Πολλοί κάτοικοι είχαν περάσει χρόνια ξαναχτίζοντας τη ζωή τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του Νεπάλ το 2015, ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 8.000 ανθρώπους. Εκτοπισμένες από τα σπίτια τους, εκατοντάδες οικογένειες επανεγκαταστάθηκαν στις χαμηλές όχθες του ποταμού Τρισούλι – μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν μια ακόμη φρικτή καταστροφή την Τετάρτη.

Οικογένειες σε όλο το Νεπάλ αναζητούν τώρα απεγνωσμένα νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές, τα οποία κυμαίνονται από εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έως ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ: Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, αυτό που έγινε ήταν φοβερό

Την κατάσταση που επικρατεί στο Νεπάλ μετά το «τσουνάμι» λάσπης περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος, μεταφέροντας την εικόνα από την περιοχή και κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.



«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν από το πρωί. «Στις 09:00 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν τόνοι νερού. Κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και μόλις τώρα έχει ηρεμήσει», είπε μιλώντας στον Alpha.







Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος περιέγραψε το μέγεθος του φαινομένου, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, τονίζοντας ωστόσο ότι η ένταση της καταστροφής ήταν εξαιρετική. «Είναι η εποχή των μουσώνων, αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», σημείωσε, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ορμή με την οποία τα νερά παρέσυραν ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους.



Ο κ. Γιαννακόπουλος ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής και μετά από επικοινωνία του με τις αρμόδιες προξενικές αρχές «δεν υπάρχει Έλληνας ή Κύπριος στη λίστα των αγνοουμένων».

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