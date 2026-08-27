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27.08.2026 11:09

Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει κομμάτι του παγετώνα που έφερε την καταστροφή (video)

27.08.2026 11:09
pagetonas-nepal

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Το Νεπάλ βιώνει μία απίστευτη τραγωδία με την πλέον καταστροφική πλημμύρα δεκαετιών, στα σύνορα με το Θιβέτ.

Ηδη 165 άνθρωποι έχουν δηλωθεί νεκροί, ενώ πάνω από 1.000 αγνοούνται. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με πιθανότερο σενάριο το σπάσιμο ενός κομματιού παγετώνα στα σύνορα με τη Κίνα, το οποίο προκάλεσε την καταστροφή.

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν ένα κομμάτι του παγετώνα, σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων, που αποκολλήθηκε και κατρακύλησε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα. 

Κατά την πτώση του παρέσυρε τεράστιες ποσότητες πάγου, βράχων και λάσπης. Τα υλικά μπλόκαραν προσωρινά τον ποταμό Λέντε, δημιουργώντας ένα φυσικό φράγμα. Όταν αυτό κατέρρευσε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού και συντριμμιών προς τα κατάντη.

Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν το κύμα της πλημμύρας να καταστρέφει δρόμους, γέφυρες και κτίρια, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι κάποιο από αυτά καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα. Οι αρχές και οι επιστήμονες συνεχίζουν να εξετάζουν τα αίτια, ενώ η ταχεία τήξη των παγετώνων λόγω της υπερθέρμανσης του κλίματος θεωρείται πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας.

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