Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει κομμάτι του παγετώνα που έφερε την καταστροφή (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Νεπάλ βιώνει μία απίστευτη τραγωδία με την πλέον καταστροφική πλημμύρα δεκαετιών, στα σύνορα με το Θιβέτ.

Ηδη 165 άνθρωποι έχουν δηλωθεί νεκροί, ενώ πάνω από 1.000 αγνοούνται. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με πιθανότερο σενάριο το σπάσιμο ενός κομματιού παγετώνα στα σύνορα με τη Κίνα, το οποίο προκάλεσε την καταστροφή.

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν ένα κομμάτι του παγετώνα, σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων, που αποκολλήθηκε και κατρακύλησε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα.

Κατά την πτώση του παρέσυρε τεράστιες ποσότητες πάγου, βράχων και λάσπης. Τα υλικά μπλόκαραν προσωρινά τον ποταμό Λέντε, δημιουργώντας ένα φυσικό φράγμα. Όταν αυτό κατέρρευσε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού και συντριμμιών προς τα κατάντη.

Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν το κύμα της πλημμύρας να καταστρέφει δρόμους, γέφυρες και κτίρια, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι κάποιο από αυτά καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα. Οι αρχές και οι επιστήμονες συνεχίζουν να εξετάζουν τα αίτια, ενώ η ταχεία τήξη των παγετώνων λόγω της υπερθέρμανσης του κλίματος θεωρείται πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας.

This is how a glacial lake outburst triggered a massive flood toward Nepal.



No heavy rainfall or cloudburst, but a sudden flow of water from the glacial lake unleashed a powerful surge of water and debris, causing severe flooding downstream in Nepal's Koshi River basin.



💔💔… pic.twitter.com/f8tr5RyqRI August 26, 2026

Διαβάστε επίσης

Τι εξελίξεις και αλλαγές φέρνει ο συμβιβασμός της Meta για την προστασία των παιδιών στα σόσιαλ – Υπό πίεση και το Κογκρέσο

Jerusalem Post: Ο Νετανιάχου το 2014 είχε απευθείας επαφές με την Χαμάς χωρίς να το ξέρουν οι υπηρεσίες ασφαλείας



ΗΠΑ: Πειθαρχικές κυρώσεις αντιμετωπίζει ο ναύτης που πήδηξε από το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln»



