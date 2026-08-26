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26.08.2026 23:16

Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ: Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς (Video)

26.08.2026 23:16
nepal

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Την εικόνα μιας πρωτοφανούς καταστροφής στο Νεπάλ, μετά το καταστροφικό κύμα νερού και λάσπης, μετέφερε ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει πληγεί σοβαρά, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς.

«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό», δήλωσε στον Alpha, περιγράφοντας όσα συνέβησαν από τις πρωινές ώρες. «Στις 09:00 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν τόνοι νερού. Κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και μόλις τώρα έχει ηρεμήσει. Αλλά έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και πόλεις. Εδώ μιλούν ήδη για χιλιάδες νεκρούς», είπε.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε μέσα στην περίοδο των μουσώνων, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, η σφοδρότητά του ήταν πρωτοφανής.

«Είναι η εποχή των μουσώνων, αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την τεράστια ποσότητα νερού που κινήθηκε με ορμή, παρασύροντας στο πέρασμά της ολόκληρες περιοχές.

Μάχη για τον εντοπισμό αγνοουμένων

Σπίτια και υποδομές παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ οικισμοί καλύφθηκαν από τόνους λάσπης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος ανέφερε ακόμη ότι επικοινώνησε με τις αρμόδιες προξενικές αρχές και, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, «δεν υπάρχει Έλληνας ή Κύπριος στη λίστα των αγνοουμένων».

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