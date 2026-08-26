Πλημμύρες στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 31 νεκροί, 384 ταξιδιώτες αγνοούνται – Σοκαριστικά βίντεο

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Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 291 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, ανέφερε ο οργανισμός τουρισμού της χώρας.

Μεταξύ των ξένων αγνοουμένων είναι 105 Ινδοί, ανέφερε.

Oι εικόνες με κόσμο να τρέχει καθώς έχει σπάσει φράγμα, είναι σοκαριστικές:

Scary visuals from today show people desperately running for safety as the flash flood hits Gyirong Port, China, but they couldn’t find a safe place to escape.



The flood later hit Nepal, with hundreds reported missing, including 126 Indian tourists. pic.twitter.com/4wzPFeYWYJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

🚨SHOCKING | Villages sweep away after flash flood in Nepal's Bhote Koshi river flowing from China; more than 50,000 people affected pic.twitter.com/9o36AKs4aY August 26, 2026

INDIA NEEDS TO WATCH THIS HIMALAYAN FLOOD WAVE!



A major flood has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin.



Bhote Koshi becomes Trishuli which becomes Narayani/Gandak and if flows into Bihar eventually into the Ganga.… pic.twitter.com/7R4toMNrS7 — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) August 26, 2026

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, ότι οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται και άλλοι δέκα έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες.

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