Πλημμύρες στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 31 νεκροί, 384 ταξιδιώτες αγνοούνται – Σοκαριστικά βίντεο

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Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 291 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, ανέφερε ο οργανισμός τουρισμού της χώρας.
Μεταξύ των ξένων αγνοουμένων είναι 105 Ινδοί, ανέφερε.
Oι εικόνες με κόσμο να τρέχει καθώς έχει σπάσει φράγμα, είναι σοκαριστικές:
Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, ότι οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται και άλλοι δέκα έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες.
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