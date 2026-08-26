Οι διακοπές της Paris Hilton σε Σαντορίνη και Αστυπάλαια – «Ζώντας την καλύτερη ζωή μας στην Ελλάδα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρίσκεται η Πάρις Χίλτον (Paris Hilton) συνοδευόμενη από την οικογένειά της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη τα οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Ζώντας την καλύτερη ζωή μας στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι».

Στα στιγμιότυπα, η Χίλτον φαίνεται να απολαμβάνει το αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα τόσο πάνω στην πολυτελή θαλαμηγό της όσο και με φόντο το επιβλητικό κάστρο της Αστυπάλαιας.

Παράλληλα, αποκάλυψε εικόνες με τα παιδιά της κάνοντας βόλτες στα γραφικά σοκάκια των δύο νησιών, αλλά και ένα κοινό καρέ με την αδελφή της, Νίκι Χίλτον (Nicky Hilton) επιλέγοντας αέρινες δημιουργίες.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Επιστρέφουν σήμερα ο Χάρι και η Μέγκαν ως «ιδώτες»

Δημήτρης Κόκοτας: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του αδικοχαμένου τραγουδιστή – Τι ζητά η οικογένειά του

Κατερίνα Καινούργιου: Γιατί ζήτησε συμβουλές από τις διαδικτυακές τις «φίλες»