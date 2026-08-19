Διακοπές στη Σαντορίνη για την Paris Hilton: «Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά» (photos/video)

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Διακοπές στην Ελλάδα έκανε η Πάρις Χίλτον, μαζί με την οικογένειά της, και όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, επέλεξε ως προορισμό τη Σαντορίνη.

Η αδερφή της Νίκι ανέβασε την Τρίτη 18 Αυγούστου στιγμιότυπα από το νησί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με κυκλαδίτικα τοπία και τις βόλτες που έκαναν στη θάλασσα με σκάφος.

«Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά», έγραψε η Νίκι Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει μαζί με την Πάρις Χίλτον, εν πλω, με τις δύο γυναίκες να έχουν ντυθεί στα μπλε.

Η Πάρις Χίλτον, από την πλευρά της, δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο όπου χορεύει με την αδερφή της πάνω στο γιοτ που έμειναν, με τη Σαντορίνη να διακρίνεται πίσω τους.

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