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05.10.2026 23:51

Blue Carrier 2: Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα μετά τη μεγάλη φωτιά

05.10.2026 23:51
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Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα αναμένεται να μεταφερθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Carrier 2», μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα ανώτερα καταστρώματά του.

Σύμφωνα με στελέχη της ομάδας διάσωσης, η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως, ενώ κατά τους ελέγχους δεν έχουν εντοπιστεί νέες εστίες.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι εκτεταμένες.

Ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα

Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές φθορές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του «Blue Carrier 2», καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά.

Το πλοίο παραμένει ανοικτά της Τήνου, απέναντι από την περιοχή Κιόνια, περιμένοντας την έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς του προς την Ελευσίνα.

Στην περιοχή βρίσκονται τρία ρυμουλκά, καθώς και το ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος», τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση.

29 άτομα επέβαιναν στο πλοίο

Την ώρα του περιστατικού στο «Blue Carrier 2» επέβαιναν συνολικά 29 άτομα.

Πρόκειται για 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, ο οποίος ήταν οδηγός φορτηγού.

Στα γκαράζ του πλοίου βρίσκονταν επίσης 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Η μεταφορά του πλοίου προς τα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα αναμένεται να επιτρέψει την αναλυτικότερη αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά.

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