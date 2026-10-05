Κεφαλονιά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο, στην Κεφαλονιά.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.
Οι πυροσβέστες ανέσυραν τον άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε σημείο, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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