Κεφαλονιά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο, στην Κεφαλονιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην Κεφαλονιά. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2026

Οι πυροσβέστες ανέσυραν τον άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε σημείο, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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