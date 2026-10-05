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05.10.2026 20:01

Συναγερμός στην Πάτρα από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο

05.10.2026 20:01
patra azoto

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Συναγερμός προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας, μετά από διαρροή αζώτου που σημειώθηκε σε ιατρείο.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, με στόχο την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Παρουσία της Αστυνομίας καταγράφεται επίσης στην περιοχή, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, για την προστασία των πολιτών και την ασφαλή αντιμετώπιση του συμβάντος.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν υπό διερεύνηση οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη διαρροή.

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