Άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία: «Του έπιασα τη μύτη για να αναγκαστεί να αναπνεύσει» – Σοκάρουν τα τραύματά της (Video)

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Τις στιγμές τρόμου που βίωσε μέσα στο ταξί της, όταν 35χρονος πελάτης τής επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τη στο αυτί και κόβοντας μέρος του, περιέγραψε στο Mega η 54χρονη οδηγός.

Η ίδια παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο και αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό από τα τραύματα που υπέστη το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία, με τις εικόνες να σοκάρουν.

«Μου χτυπάει πάρα πολύ έντονα το τζάμι. Έτσι όπως χτυπάει το τζάμι πατάω φρένο και σηκώνω χειρόφρενο με σκοπό να γυρίσω και να του πω “τι κάνεις, θα μου σπάσεις το τζάμι”. Δεν προλαβαίνω να γυρίσω και με έχει πιάσει από τον λαιμό. Με στραγγαλίζει και μου λέει “σήμερα είναι η τελευταία σου ημέρα. Θα σε σκοτώσω”», σημείωσε αρχικά η οδηγός ταξί.

«Κάνω το χέρι μου πίσω να τον διώξω, να αμυνθώ, να φύγει από πάνω μου. Μου πιάνει το χέρι, το απομονώνει και αυτό, και σε αυτή τη φάση έχω αρχίσει να ανοίγω την πόρτα με σκοπό να ανοίξει το φως, να με βλέπει ο κόσμος απ’ έξω, να είναι ανοιχτή η πόρτα έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, οπότε αναγκαστικά να μείνουν πίσω και αναγκαστικά κάποιος να βοηθήσει», συνέχισε.

Η αγωνία της κορυφώθηκε όταν, παρά τις εκκλήσεις της για βοήθεια, ο δράστης δεν σταματούσε. Η έμπειρη επαγγελματίας περιέγραψε καρέ-καρέ τις απελπισμένες κινήσεις της προκειμένου να απελευθερωθεί από τα χέρια του.

«Άρχισα να πατάω κόρνα και να φωνάζω “βοήθεια”. Μου λέει αυτός “δεν θα σε σώσει κανείς”. Το είχε δαγκωμένο (σ.σ. το αυτί) συνεχώς και με έχει αφοπλίσει με αυτό τον τρόπο. Με κάνει και με τον λαιμό εδώ, εγώ να κοιτάζω τους καθρέπτες και να βλέπω ότι κυκλοφορεί κόσμος και δεν έρχεται κανείς», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Λέω “εντάξει, ή θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου”. Βάζω λοιπόν όλη μου τη δύναμη στο δεξί μου χέρι, το συνεφέρω, το φέρνω μπροστά του, πιάνω τη μύτη για να αναγκαστεί να αναπνεύσει και να μου αφήσει το αυτί. Με το αριστερό τραβάω το χέρι του, όσο μπορούσα τέλος πάντων, και σέρνομαι προς τα αριστερά για να βγω έξω», πρόσθεσε.

Το χρονικό του τρόμου

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η 54χρονη στις Αρχές, η ίδια παρέλαβε τον 35χρονο από την περιοχή της Κυψέλης με προορισμό τη Νέα Ιωνία.

Φτάνοντας στον προορισμό, το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών παρουσίασε αδυναμία λήψης σήματος, γεγονός που ανάγκασε την οδηγό να μετακινήσει ελαφρώς το όχημα.

Αμέσως μόλις η ίδια επισήμανε στον πελάτη την απουσία δικτύου και ζήτησε τη χρήση μετρητών για την εξόφληση, εκείνος της επιτέθηκε, προκαλώντας της σοβαρότατη σωματική βλάβη.

Σημειώνεται ότι ο 35χρονος δράστης έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί, με την υπεράσπισή του να ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

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