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04.10.2026 12:44

Σοκ στη Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί γυναίκας οδηγού ταξί

04.10.2026 12:44
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Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, όταν 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί γυναίκας οδηγού ταξί.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην οδό Δεμιρδεσίου. Eίχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ της οδηγού και του πελάτη γιατί δεν λειτουργούσε το POS.

Κατά τη διάρκεια της διένεξης ο 35χρονος δάγκωσε τη γυναίκα στο δεξί αυτί, με αποτέλεσμα να της αποκόψει τμήμα του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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