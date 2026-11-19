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Στην Εξεταστική για τα κόκκινα δάνεια που εγκρίθηκε χθες στη Βουλή ήταν επικεντρωμένη, αναμενόμενα, η σημερινή ενημέρωση των συντακτών του ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο Γραμματέας της ΚΕ και τομεάρχης Οικονομικών Νίκος Παππάς, ο εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μελίδης και εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Με βασική αιχμή την πρόταση Εξεταστικής που υπερψηφίστηκε χθες από 137 βουλευτές της αντιπολίτευσης οι επιτελείς του κόμματος τόνισαν πως ο ΣΥΡΙΖΑ χάρη στην ουσιαστική και πολύπλευρη δράση του παράγει «χειροπιαστά πολιτικά αποτελέσματα υπέρ της κοινωνίας», αλλά και πως το χθεσινό αποτέλεσμα προήλθε από την «δυναμική και επίμονη τετράμηνη πορεία ανασυγκρότησης του κόμματος, με απτά αποτελέσματα εντός και εκτός Βουλής».

Ο Νίκος Παππάς απαντώντας στις ερμηνείες κι εκτιμήσεις που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο από χθες, επισήμανε πως «ο υπέρτερος όλων σκοπός ήταν να υπερψηφιστεί η πρόταση για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής και όχι να “καθαρίσουμε” λογαριασμούς με άλλα κόμματα, που ενδεχομένως να ψήφιζαν την πρόταση». Έθεσε το ερώτημα «γιατί καμιά άλλη Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν είχε φέρει την πρόταση αυτή πιο πριν;» φέρνοντας ως παράδειγμα το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ που είχαν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών ΠΑΣΟΚ, ενώ σημείωσε πως η πρόταση δεν κατατέθηκε ούτε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επαρκή αριθμό βουλευτών, παρά μόνο όταν αυτός πρόσφατα αποκαταστάθηκε, καθώς τον Ιούλιο είχε βρεθεί με λιγότερους από 10 βουλευτές.

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του κόμματος απέδωσε στην κυβερνητική προπαγάνδα την ερμηνεία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την πρόταση για την Εξεταστική «για να χτυπήσει τον Αλέξη Τσίπρα». Προσωπικώς, είπε, «έχω “φτύσει αίμα” εδώ και τρία χρόνια που ζητάμε τα business plan των servicers. Αν ανατρέξετε, θα βρείτε πόσο πίσω πάνε αυτές οι παρεμβάσεις μας και πόσο σκληρή αντιπολίτευση έχουμε ασκήσει στην κυβέρνηση για το ζήτημα του “Ηρακλή” – κέρβερος».

Ο Νίκος Παππάς επεσήμανε ότι «δεν έχουμε απολύτως τίποτα να φοβηθούμε για τη διακυβέρνηση ‘15 – ‘19» καθώς «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η κοινοβουλευτική και πολιτική δύναμη που υπερασπίζεται με αρχή, μέση και τέλος αυτή την τεράστια ιστορική παρακαταθήκη», το γεγονός δηλαδή ότι «ένα κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς κατάφερε να φτιάξει πλειοψηφία, να κυβερνήσει και να καταφέρει όσα μπόρεσε να καταφέρει μέσα σε ένα πλαίσιο δυσμενές και με τους δανειστές πάνω από το κεφάλι μας». «Αυτό το λέω», είπε, «και για τη Νέα Δημοκρατία, διότι κάνει αναδρομικά μια συστηματική επίθεση στη διακυβέρνησή μας και έχει φέρει, χωρίς έξωθεν επιβολή αλλά οικεία βουλήσει, ρυθμίσεις οι οποίες είναι στην απολύτως αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε. Και μιλάω και για τον πτωχευτικό νόμο και για την ουσία την ίδια του “Ηρακλή”, ο οποίος τι ριζικά διαφορετικό έχει από τις προηγούμενες τιτλοποιήσεις; Ότι τα λεφτά είναι εγγυημένα από τον Έλληνα φορολογούμενο. Αν δεν βγουν αυτά τα επιχειρηματικά πλάνα, ο Έλληνας φορολογούμενος θα έρθει να καλύψει τη ζημιά».

Ο Νίκος Παππάς πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Επιτροπή «θα είναι στη διάθεση και των ανεξάρτητων βουλευτών για διαβούλευση ή για γνώμες για το τι πρέπει να ειπωθεί ή για κάποιο έγγραφο που πρέπει να ζητηθεί ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εάν έχουν κάποια πρόταση, κάποια ιδέα για το τι θα θέλανε να αναδειχθεί».

Για Γεροβασίλη: «Χαίρομαι που υπερψήφισε, θα δεχτώ τις ιδέες της για το πώς θα “στριμώξουμε” τη ΝΔ»

Κληθείς να σχολιάσει την χθεσινή δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία ψήφισε την πρόταση, ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «χαίρομαι που ψήφισε την πρόταση για την Εξεταστική. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα και θα δεχτώ με ακόμα μεγαλύτερη χαρά ιδέες για το πώς μπορούμε να “στριμώξουμε” τη Νέα Δημοκρατία στη λειτουργία αυτής της Εξεταστικής». Σύμφωνα με τον Νίκο Παππά «υπάρχουν οι προϋποθέσεις η Νέα Δημοκρατία να πάει απολογούμενη στην κάλπη γι’ αυτό το μείζον οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα. Δεν είναι μια αφορμή για να βγαίνουν σπαθιά από τα θηκάρια και να έχουμε ξιφομαχία οι προοδευτικές δυνάμεις μεταξύ μας. Να εμπλουτίσουμε το δημόσιο διάλογο με ιδέες, τουλάχιστον όσοι ψηφίσαμε την Εξεταστική, για το πώς μπορούμε να “στριμώξουμε” τη Νέα Δημοκρατία για να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει».

«Παραπληροφόρηση του διαδικτύου» ότι η πρόταση ξεκινά απ’ το 2015 – Από το 2003 έως το 2026 το εύρος διερεύνησης

Στη συνέχεια, ο Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, αναφερόμενος στο χρονικό εύρος διερεύνησης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «παραπληροφόρηση του διαδικτύου» το ότι ζητείται η διερεύνηση από το 2015 και μετά: «το εύρος ελέγχου, όπως με σαφήνεια αναφέρεται στην αίτηση που κατέθεσε ο Νίκος Παππάς, καλύπτει το διάστημα από το 2003 έως και το 2026. Επειδή υπάρχει -δεν ξέρω από πού πηγάζει- παραπληροφόρηση έντονη από χθες ότι δήθεν ξεκινά από το 2015. Ήταν σαφής η εισήγηση και του Νίκου Παππά και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι ελέγχουμε από το 2003 και μετά. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί ο πρώτος νόμος για τη διαχείριση κόκκινων δανείων έγινε το 2003. Αυτό δεν εμπόδισε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει. Αυτό δεν εμπόδισε κανένα βουλευτή ή βουλεύτρια να ψηφίσει».

O Νίκος Παππάς πρόσθεσε ότι εάν εξαιρούνταν η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ θα υπήρχε περίπτωση να μην στηριχτεί η πρόταση για την Εξεταστική από άλλες δυνάμεις, ενώ υπήρχε το κεκτημένο για τα Τέμπη, όπου και με τη σύμφωνη γνώμη του Χρήστου Σπίρτζη και τις ψήφους ολόκληρης της τότε ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είχε υπερψηφιστεί η πρόταση για Προανακριτική.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος πρόσθεσε επί της διαδικασίας της Εξεταστικής ότι «θα είναι τόσο συγκλονιστικές οι αλήθειες που θα έρθουν στην επιφάνεια, που η λαϊκή πίεση θα υποχρεώσει τους πάντες να ψάξουν τα πάντα. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που θα κατατεθούν. Γι’ αυτό πολλοί δεν κοιμούνται ήσυχοι».

«Δεν περιμέναμε τη Δευτέρα Παρουσία για να ελέγξουμε τη ΝΔ και τα funds»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου, Δημήτρης Μελίδης, τόνισε για το θέμα της Εξεταστικής, ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει προβλέψει τη δυνατότητα της αντιπολίτευσης, ειδικά σε περιόδους κατά τις οποίες η κυβέρνηση έχει κυρίαρχη θέση ώστε να μπορεί η αντιπολίτευση συγκεντρώνοντας 120 ψήφους να διεξάγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο χωρίς να χρειάζεται την συμφωνία της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την πρωτοβουλία του μάζεψε 137 ψήφους. Το κύμα του αντικοινοβουλευτισμού που προέρχεται σήμερα από κόμματα που δεν είναι στη Βουλή, μήπως εκφράζεται και τώρα από ορισμένους που μας λένε ότι κακώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε αυτό το δικαίωμα εκ του συντάγματος απέναντι στην κυβέρνηση; Μήπως έπρεπε να περιμένουμε την “Δευτέρα παρουσία” για να ελέγξουμε τα funds και τα όσα έχει κάνει η ΝΔ 8 χρόνια τώρα;». Στην Ελλάδα, πρόσθεσε, «έχεις τη Νέα Δημοκρατία που είπε παρών αρνούμενη να ψηφίσει την πρότασή μας προφανώς, και έχεις όλη την αντιπολίτευση που είπε «ναι» συντασσόμενη για πρώτη φορά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας της αντιπολίτευσης στα πλαίσια του Συντάγματος και του ρόλου που έχει. Και θα το πω και αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λειτούργησε στην πράξη ως η ψηφισμένη αξιωματική αντιπολίτευση με αυτοπεποίθηση. Αυτό ίσως ενόχλησε κάποιους που εγκατέλειψαν την μάχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί σήμερα να μην είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά είναι η ψηφισμένη αξιωματική αντιπολίτευση. Και έδωσε φωνή στην κοινωνία».

Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής του κόμματος Τσίπρα για το θέμα της Εξεταστικής, ο Δημήτρης Μελίδης στάθηκε στη χρήση του όρου «νόμος Τσίπρα», λέγοντας ότι τέτοια ορολογία δεν υπάρχει και πως «μας προκαλεί απορία γιατί η δήλωση του τομεάρχη του κόμματος Τσίπρα, που προφανώς δεν έγινε τυχαία». Ωστόσο, σημείωσε, πρόκειται για «νόμο κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» της οποίας το έργο σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «υπερασπίζεται στη Βουλή και παντού». Από εκεί και μετά, σημείωσε, «αν ο αρμόδιος τομεάρχης εκπροσωπεί την ΕΛΑΣ λέγοντας ότι δεν χρειάζεται Εξεταστική Επιτροπή για να ερευνηθούν οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, να μας το πει. Γιατί εμείς λέμε ότι χρειάζεται Εξεταστική Επιτροπή για να διερευνηθούν οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Τα funds δεν θα είναι πλέον αόρατα, θα τα φέρουμε ενώπιον της κοινωνίας τη Βουλή».

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