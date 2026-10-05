Στη φυλακή ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί – Θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

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Στη φυλακή οδηγείται ο 35χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί, κατά την οποία δάγκωσε και έκοψε το αυτί της. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή του κράτηση.

Σε βάρος του άνδρα έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ κατά την απολογία του αναφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ζητήματα που αφορούν την ψυχική του κατάσταση. Η υπεράσπισή του ζήτησε παράλληλα τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Ο ίδιος, αναφερόμενος ενώπιον του ανακριτή στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, φέρεται να απέδωσε την ένταση σε πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την πληρωμή της διαδρομής. Όπως υποστήριξε, το POS της οδηγού δεν είχε σήμα και ακολούθησε μια διαδρομή αναζήτησης σύνδεσης, η οποία, κατά τον ίδιο, διήρκεσε αρκετή ώρα.

«Ξεκίνησε να οδηγάει γύρω – γύρω, όπως είπε, για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα, πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασα τα γυαλιά μου», φέρεται να είπε στον ανακριτή, λίγο πριν ακούσει την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση.

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