Νέα Ιωνία: Για κακούργημα διώκεται ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί (video)

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Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 35χρονου επιβάτη, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί, δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της.

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο έχει δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής (4/10) στην οδό Δεμιρδεσίου στη Νέα Ιωνία, όταν η 54χρονη μετέφερε τον 35χρονο από την Κυψέλη στον προορισμό του. Κατά την άφιξή τους, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός καθώς δεν υπήρχε επαρκές σήμα στο σημείο για την ηλεκτρονική πληρωμή. Τότε ο επιβάτης άρπαξε τη γυναίκα από τον λαιμό και άρχισε να της δαγκώνει το αυτί με μανία, με αποτέλεσμα να της το κόψει.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της και τις απειλές του δράστη ότι θα τη σκοτώσει, η οδηγός του ταξί κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα. Ο 35χρονος την καταδίωξε στον δρόμο, μέχρι που επενέβησαν περαστικοί και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν πριν επέλθουν χειρότερα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του 35χρονου, ενώ η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Ελπίς», όπου νοσηλεύεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ.

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