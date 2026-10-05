Απίστευτο περιστατικό στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας: Τούρκος κρατούμενος μεταφέρθηκε ασυνόδευτος στο νοσοκομείο, το πήραν χαμπάρι 10 λεπτά μετά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας προκαλεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταγωγές κρατουμένων σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το Thesspost, κρατούμενος τουρκικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Άργους, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη μέσα στις φυλακές, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η διακομιδή του κρατουμένου ωστόσο πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων ή αστυνομικών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να μεταφέρει τον κρατούμενο χωρίς να γνωρίζει εξαρχής ότι επρόκειτο για άτομο που έχρηζε ειδικών μέτρων ασφαλείας.

Το εκπληκτικό είναι ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ήταν εκείνοι που κάλεσαν το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του κρατουμένου, ενώ ενημερώθηκε και ο υπαρχιφύλακας της βάρδιας, όμως… ξέχασαν να στείλουν συνοδεία. Το πήραν χαμπάρι 10 λεπτά αφότου είχε ήδη φύγει ο κρατούμενος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Κλούβα μεταγωγών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατευθύνθηκαν στο Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να παραλάβουν τον κρατούμενο και να τον επιστρέψουν στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας.

Πρόσφατα, άλλος κρατούμενος που είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερρών, επίσης το είχε σκάσει, με τα ερωτήματα να είναι πλέον πολλά για την καταλληλότητα και την γενικότερη λειτουργία στα σωφρονιστικά καταστήματα.

«Δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση να είναι συλλυπητήρια»

Την ίδια ώρα, η Ένωση Υπαλλήλων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές.

Σε ανακοίνωσή της ζητά την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, επισημαίνοντας τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.

Σύμφωνα με την Ένωση, περίπου 840 κρατούμενοι φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις δυναμικότητας 600 θέσεων, ενώ οι διαθέσιμοι υπάλληλοι φύλαξης ανέρχονται περίπου στους 40.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση του Σωματείου μας να είναι ανακοίνωση συλλυπητηρίων για έναν συνάδελφό μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: «Μίλησε» το κινητό της Γάκα, τι δείχνει η άρση απορρήτου – Τα σβησμένα αρχεία και η προποφόλη – Έψαχνε στο AI τρόπους επαναφοράς από μέθη



Η Κρήτη ως προειδοποίηση για την κλιματική αλλαγή και τις αδύναμες υποδομές – Τρόμος για τις επόμενες θεομηνίες

Αίγιο: Άγρια επίθεση ανήλικου με μαχαίρι σε δύο 15χρονους – Στον νοσοκομείο ο ένας (Video)