Θάνατος Μαζωνάκη: «Μίλησε» το κινητό της Γάκα, τι δείχνει η άρση απορρήτου – Τα σβησμένα μηνύματα και η προποφόλη – Έψαχνε στο AI τρόπους επαναφοράς από μέθη 

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Νέα στοιχεία που «καίνε» την προφυλακισμένη γιατρό φαίνεται να προκύτπυν από τα πρώτα αποτελέσματα μετά την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, στα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα ευρήματα έχουν ήδη στα χέρια τους οι αξιωματικοί των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, που συντάσσουν μία πρώτη έκθεση η οποία θα παραδοθεί στις δικαστικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σημαντικά ευρήματα στη συσκευή της Ιωάννας Γάκα.

Πιο συγκεκριμένα, από τη μέχρι τώρα ψηφιακή διερεύνηση φέρεται να προκύπτει ότι μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη έγιναν ενέργειες διαγραφής αρχείων. Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε διαγραφή των φωτογραφιών που απεικόνιζαν τον 54χρονο τραγουδιστή σε ιατρικό κρεβάτι, καθώς και διαγραφή ιστορικού κλήσεων και επικοινωνιών μαζί του, αλλά και με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται επίσης αναζητήσεις που φέρεται να έγιναν από τη συσκευή και αφορούν τις ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη.

Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη.

Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Ταυτόχρονα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αναζήτησε εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού.

Την ίδια ώρα, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛΑΣ αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο, καθώς είναι απαγορευμένες για τέτοιους είδους ιατρεία.

Παράλληλα, στα τρία κινητά τηλέφωνα που ανήκουν σε εργαζόμενους του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, φέρεται να εντοπίστηκε ομαδική συνομιλία. Σε αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γίνεται αναφορά στο περιστατικό, στη χορήγηση μέθης και σε ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Την ίδια ώρα και τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι στον τραγουδιστή έγινε μέθη καθώς σύμφωνα με το Mega στον οργανισμό του εντοπίστηκε η αναισθητική ουσία, προποφόλη.

Τα νέα ευρήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία και είναι εξόχως επιβαρυντικά για τη γιατρό καθώς η 56χρονη η οποία βρίσκεται προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού,φέρεται να έχει αρνηθεί ότι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή κατά την πλασμαφαίρεση.

Η προποφόλη ή αλλιώς το «γάλα αμνησίας» είναι ένα από τα ισχυρότερα ενδοφλέβια γενικά αναισθητικά βραχείας δράσης, που οδηγεί σε μειωμένο επίπεδο συνείδησης και έλλειψη μνήμης για τα συμβάντα. Στην περίπτωση που χορηγηθεί σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει βαριά καρδιαγγειακή και αναπνευστική καταστολή.

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