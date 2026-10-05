Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε και για δύο βράδια τμήμα του Περιφερειακού λόγω Flyover

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Σε νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να προχωρήσει η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας (5/10) και της Τρίτης (6/10), επηρεάζοντας το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει για δύο διαδοχικές νύχτες από τις 23:30 έως τις 05:30 το πρωί.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διακοπεί πλήρως στο ρεύμα προς Δυτικά, στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και του Ανισόπεδου Κόμβου Κ9 (Τούμπα).

Τα οχήματα που κινούνται προς τα δυτικά θα εκτρέπονται στο ύψος του Κ10 μέσω της οδού Σταγειρίτη. Στη συνέχεια, ακολουθώντας την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση, θα διοχετεύονται μέσω των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα. Η επιστροφή στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό (ρεύμα προς Δυτικά) θα γίνεται μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Κ9 (Τούμπας).

Η Τροχαία διευκρινίζει ότι η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (προς Χαλκιδική / Αεροδρόμιο) θα διεξάγεται κανονικά χωρίς καμία παρεμπόδιση.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προς αποφυγή ατυχημάτων και συνωστισμού.

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