Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα αρνείται ότι τού έκανε μέθη – «Εξαφανίστηκε» το μηχάνημα υδροθεραπείας από το «ιατρείο» – «Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ», λέει η υπεράσπιση

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Νέα στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή.

Νεότερες πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ αναφέρουν πως η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα, κατά τη μαραθώνια απολογία που είχε δώσει προ ημερών στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη, παρά την αντίθετη μαρτυρία της νοσηλεύτριας που την «καίει».

Την ίδια ώρα, ο 58χρονος συζύγός της Ιωάννης Θεοδωρόπουλος φέρεται να αναγνώρισε ευθύνη του μόνο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και κατοχή των παράνομων μηχανημάτων παλσμαφαίρεσης.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή και μία νοσηλεύτρια, ενώ τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το δικαστικό βούλευμα σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Δεν βρέθηκε μηχάνημα υδροθεραπείας στην Καρνεάδου

Την ίδια ώρα, το ερώτημα πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου στο ΕΡΤnews, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.

Όπως είπε, στον ίδιο χώρο είχε καταγραφεί αντίστοιχο μηχάνημα σε έλεγχο που είχε διενεργηθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά την αυτοψία στο ιατρείο ο υπεύθυνος του χώρου ανέφερε πως το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν χαλασμένο, είχε απομακρυνθεί και ο χώρος είχε μετατραπεί σε χώρο λήψης ιστορικού. «Εκεί ήταν μόνο ο γιατρός σε ένα ιδιόμορφο παθολογικό ιατρείο στο οποίο σαν ασθενής δεν θα ήθελα να μου πάρουν ούτε την πίεση» τόνισε η ίδια.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η γιατρός διατύπωσε το ερώτημα πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία που, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί δημόσια, φέρεται να έγινε την παραμονή της πλασμαφαίρεσης. Η κα Λεονάρδου είπε χαρακτηριστικά πως η γιατρός δεν ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε υδροθεραπεία. «Δήλωσε ότι την προηγουμένη της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο σε κακή κατάσταση και ζήτησε τη βοήθειά της και ότι την επόμενη μέρα επανήλθε για τη μοιραία θεραπεία. Σε εμάς δεν δήλωσε ότι υπεβλήθη σε υδροθεραπεία », υπογράμμισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κλιμάκιο είχε ελέγξει όλους τους χώρους του ιατρείου και είχε προχωρήσει σε πλήρη φωτογραφική καταγραφή του εξοπλισμού που βρισκόταν εκεί κατά τον χρόνο του ελέγχου. Διευκρίνισε ωστόσο ότι τα κλιμάκια του ΙΣΑ δεν έχουν ανακριτικές αρμοδιότητες.

Τσία, και μακαρόνια ζέας…

Παράλληλα, μια νέα καταγγελία για την Ιωάννα Γάκα και όσα συνέβαιναν στο «ιατρείο» που διατηρούσε με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο μέσα στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε γυναίκα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μου έδινε σπόρους τσία και μου έλεγε να τρώω συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα γιατί έτσι θα καθαρίσει ο οργανισμό μου και θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου».

Όπως είπε η κυρία Νταϊάνα Στεφάνου για τη γνωριμία της με την Ιωάννα Γάκα «είχα μια απώλεια σε προσπάθεια εξωσωματικής και επειδή είχα πάρει βάρος ήμουν συστημένη από φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο που είχε παρουσιαστεί ως γυναικολόγος ότι ακολουθούσε μια μέθοδο που ακολουθούσαν στην Αμερική, κβαντική ιατρική»

«Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω μια θεραπεία αποτοξίνωσης για να φύγουν οι ορμόνες από το συκώτι που είχε επιβαρυνθεί λόγω εξωσωματικής, για να πετύχει η επόμενη» συνέχισε στην καταγγελία της η κυρία Στεφάνου περιγράφοντας ότι η Ιωάννα Γάκα «μου είχε δώσει τσι και να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα. Μου έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες από το εξωτερικό, είχε και ένα φαρμακείο από όπου θα μπορούσα να τα προμηθευτώ που την ήξεραν».

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα η κυρία Γάκα της έλεγε «θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου γιατί θα έχω καλύτερο δέρμα, θα είμαι πιο γερή και θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου. Ότι αν την ακολουθούσα θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά στο αποτέλεσμα της πιο επιτυχημένης εξωσωματικής».

Μιλώντας για την επίσκεψή της στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου είπε για την Ιωάννα Γάκα «με έβαλε σε ένα μηχάνημα με καλώδια στο κεφάλι, τα πόδια, τα χέρια που θα κάνει scaning και θα μας δείξει στον οργανισμό ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο».

Όσον αφορά την αμοιβή που της ζητήθηκε, η κυρία Στεφάνου είπε «είχα δώσει 350 ευρώ και επειδή της είπα ότι αν είναι έτσι κάθε 1-1,5 μήνα εγώ δεν θα μπορώ, εκείνη μου είπε “θα μου δίνετε 50 ευρώ λιγότερο και θα φτάσουμε στο πλαφόν των 200 ευρώ».

«Επειδή, δε, με είχε δει λίγο δύσπιστη φώναξε τον άνδρα της, που δεν μου άρεσε, ο οποίος μου είπε ότι είμαι παθολόγος και θα είμαι εδώ για οποιοδήποτε πρόβλημα και θα σας παρακολουθούμε μαζί. Εγώ έχασα 2 κιλά την πρώτη εβδομάδα και αυτό μου δημιούργησε εμπιστοσύνη. Θα ήθελα πραγματικά την τιμωρία τους» κατέληξε η κυρία Στεφάνου.

Λυκούδης: Πιθανόν ο Μαζωνάκης να είχε προπληρώσει την πλασμαφαίρεση

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στην ίδια εκπομπή τονίζοντας πως ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για 3o ή 4o κατηγορούμενο και όλα αυτά θα φανούν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

«Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», ανέφερε συγκεκριμένα.

Σχετικά με τα 145 ευρώ που βρέθηκαν στα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος της οικογένειάς του εκτίμησε ότι πιθανόν θα είχε προπληρώσει την «θεραπεία» που τον οδήγησε στον θάνατο.

Όσον αφορά τα κίνητρά τους, για εκείνον είναι αυστηρά οικονομικά.

«Νομίζω αυτό που επεδίωκαν ήταν πάση θυσία και με κάθε τίμημα να, να πάρουν τα χρήματα. Αν με ρωτάτε πώς επείσθη τελικά ο Γιώργος, θέλω να πω ότι ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος», κατέληξε.

«Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ»

Την ίδια ώρα, ανακοίνωση εξέδωσε η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζευγαριού.

«Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η δικηγορική εταιρεία γνωστοποιεί ότι δεν προτίθεται να σχολιάζει δημόσια την υπόθεση κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

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