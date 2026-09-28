Καβάλα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα

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Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Β’ ομάδας του συλλόγου με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, στη Θάσο.

Ο νεαρός αθλητής νοσηλεύεται ήδη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα δύο 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σοκαρισμένοι από το περιστατικό είναι η διοίκηση της ομάδας και όλα τα σωματεία του Νομού, αναστέλλοντας όλες της δραστηριότητές τους για το επόμενο διάστημα.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο 16χρονος, σε διεκδίκηση της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο της κερκίδας.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ στους συμπαίκτες, τους αντιπάλους και τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο. Ο αγώνας διεκόπη και στον νεαρό ποδοσφαιριστή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Παράλληλα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του από τη Θάσο προς την Καβάλα, στο Νοσοκομείο είχαν ήδη ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποδοχή και αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού. Ο 16χρονος υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο Βύρωνας Καβάλας, μετά το σοβαρό περιστατικό, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον νεαρό ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του: «Ποδοσφαιριστής της β’ ομάδας του Συλλόγου μας τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια του αγώνα στην Παναγία της Θάσου. Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές είμαστε όλοι ενωμένοι και στεκόμαστε δίπλα του και στην οικογένειά του. Παλικάρι μας, στέλνουμε όλη μας τη δύναμη. Να βγεις νικητής από αυτή τη μάχη».

Τη βαθιά του συμπαράσταση στον νεαρό ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του εξέφρασε και ο Αίαντας Παναγίας, τονίζοντας πως μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό ο αγωνιστικός ανταγωνισμός περνά σε δεύτερη μοίρα.

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