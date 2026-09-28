search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 13:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 10:46

Πάτρα: 400 νέοι φοιτητές πέρασαν, αλλά δεν γράφτηκαν λόγω οικονομικών δυσκολιών – Κώδωνας κινδύνου από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου

28.09.2026 10:46
panepistimio patra new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους.

Όπως εξήγησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το φαινόμενο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμη και στην Ιατρική Σχολή στην οποία εννέα άτομα δεν εγγράφηκαν, και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα.

30.000 φοιτητές λιγότεροι έως το 2040

Ο κ. Μπούρας προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έως το 2040 οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30.000 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων.

Ο πρύτανης τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και τμημάτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στη διεθνοποίησή του, με νέα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας να προσελκύσει φοιτητές από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος.

Αναφερόμενος στη φοιτητική μέριμνα, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγης, επισημαίνοντας ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, ενώ το πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτιση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Τέλος, ο κ. Μπούρας ανέδειξε τις πρωτοβουλίες προσβασιμότητας του ιδρύματος, επισημαίνοντας ότι ειδικό όχημα μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της πολιτικής για ένα πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις.

Διαβάστε επίσης

Φρίκη στο Ηράκλειο: Ο σύντροφός της τη μαστίγωσε με καλώδιο τηλεόρασης και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν απάτες και κλοπές – Δικογραφίες σε βάρος 11 ατόμων

Θάνατος Μαζωνάκη: Το «σκιώδες» δίκτυο συνεργατών των Γάκα, Θεοδωρόπουλου – Ο βελονιστής, οι εξωφρενικές χρεώσεις και το… κωδικοποιημένο πελατολόγιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AllwynForward
ADVERTORIAL

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

thasos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

opadoi-ethniki-omada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρέλα μετά τον θρίαμβο στην Γερμανία: Πάνω από 100.000 αιτήσεις για τα δύο ματς στη Τούμπα με Ολλανδία και «Πάντσερ»

BOLOS
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο του Βόλου με σοβαρά εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο – Ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

trump-shi
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλεις να αγοράσεις αμερικανικά όπλα;»: Η ερώτηση Τραμπ στον Σι που αιφνιδίασε την Ουάσιγκτον

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

vroutsis_gamos_kori
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρούτσης: Από τα υπουργικά έδρανα… στα σκαλιά της εκκλησίας με τη Νίκη και τον Τάσο

raf fairford
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μία αγρότισσα γύρισε από ξενύχτι, είδε τρία βαν και μασκοφόρους και ειδοποίησε την αστυνομία για να αποφευχθεί το τρομοκρατικό χτύπημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 13:27
AllwynForward
ADVERTORIAL

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

thasos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

opadoi-ethniki-omada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρέλα μετά τον θρίαμβο στην Γερμανία: Πάνω από 100.000 αιτήσεις για τα δύο ματς στη Τούμπα με Ολλανδία και «Πάντσερ»

1 / 3