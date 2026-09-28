Πάτρα: 400 νέοι φοιτητές πέρασαν, αλλά δεν γράφτηκαν λόγω οικονομικών δυσκολιών – Κώδωνας κινδύνου από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου

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Τον κώδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους.

Όπως εξήγησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το φαινόμενο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμη και στην Ιατρική Σχολή στην οποία εννέα άτομα δεν εγγράφηκαν, και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα.

30.000 φοιτητές λιγότεροι έως το 2040

Ο κ. Μπούρας προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έως το 2040 οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30.000 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων.

Ο πρύτανης τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και τμημάτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στη διεθνοποίησή του, με νέα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας να προσελκύσει φοιτητές από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος.

Αναφερόμενος στη φοιτητική μέριμνα, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγης, επισημαίνοντας ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, ενώ το πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτιση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Τέλος, ο κ. Μπούρας ανέδειξε τις πρωτοβουλίες προσβασιμότητας του ιδρύματος, επισημαίνοντας ότι ειδικό όχημα μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της πολιτικής για ένα πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις.

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