Φρίκη στο Ηράκλειο: Ο σύντροφός της τη μαστίγωσε με καλώδιο τηλεόρασης και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει

Takeaways by to pontiki AI Μια γυναίκα από τη Συρία κατήγγειλε στην αστυνομία του Ηρακλείου τον σύντροφό της για επανειλημμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και απειλές κατά της ζωής της.

Η γυναίκα προσήλθε στο αστυνομικό μέγαρο μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της και την ανήλικη αδελφή της αναζητώντας προστασία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης επιτέθηκε στη σύντροφό του με καλώδιο τηλεόρασης επειδή αρνήθηκε να μετακομίσει μαζί του σε παράπηγμα.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, ο οποίος παραμένει άφαντος μετά την υποβολή της καταγγελίας.

Η οικογένεια φιλοξενείται προσωρινά σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, έπειτα από παρέμβαση της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 για την παροχή ασφαλούς διαμονής.

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Σοκ προκαλεί νέα καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, με μια νεαρή γυναίκα από τη Συρία να περιγράφει στους αστυνομικούς ένα σκηνικό επαναλαμβανόμενων ξυλοδαρμών και απειλών από τον σύντροφό της. Η γυναίκα εμφανίστηκε στο αστυνομικό μέγαρο μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της και την ανήλικη αδελφή της, αναζητώντας προστασία και ασφαλή διαμονή.

Τη μαστίγωσε με το καλώδιο της τηλεόρασης

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, το τελευταίο βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε όταν αρνήθηκε να ακολουθήσει τον σύντροφό της στην Τύλισο.

Όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ο άνδρας ήθελε να μεταβούν εκεί προκειμένου να μείνουν σε ένα παράπηγμα. Όταν εκείνη αρνήθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία της, της επιτέθηκε και τη χτύπησε με το καλώδιο της τηλεόρασης.

Όπως είπε το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς ο σύντροφός της την έχει χτυπήσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Αυτή τη φορά, όμως, ο άνδρας την απείλησε ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή εάν δεν έκανε αυτό που της ζητούσε.

Την ώρα του επεισοδίου, τα δύο παιδιά της βρίσκονταν στο σχολείο.

Πήγε στην Αστυνομία μαζί με τρία ανήλικα

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr, η γυναίκα έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο έχοντας μαζί της:

τα δύο ανήλικα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

την ανήλικη αδελφή της, την οποία επίσης φροντίζει.

Εκεί εξιστόρησε στους αστυνομικούς όσα έχει βιώσει, περιγράφοντας μια κατάσταση φόβου και βίας που, σύμφωνα με την ίδια, δεν περιορίζεται στο τελευταίο περιστατικό.

Τα ανήλικα παρέμειναν επί ώρες στο αστυνομικό μέγαρο, μέχρι να βρεθεί λύση για το πού θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν με ασφάλεια.

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση φρόντισαν στο μεταξύ να τους προσφέρουν ασφάλεια και υποστήριξη.

Είχε ζητήσει βοήθεια, αλλά άκουσε «δεν μπορούμε να επέμβουμε»

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προσπαθήσει και νωρίτερα να βρει βοήθεια.

Όπως φέρεται να ανέφερε, είχε απευθυνθεί ακόμη και σε μέλη της κοινότητας συμπατριωτών της που ζουν στο Ηράκλειο, αναζητώντας στήριξη και διέξοδο από την κατάσταση που περιέγραφε.

Η απάντηση που, σύμφωνα με την ίδια, έλαβε ήταν: «δεν μπορούμε να επέμβουμε».

Έτσι, η γυναίκα κατέληξε να απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές, μαζί με τα παιδιά της και την ανήλικη αδελφή της.

Άφαντος ο σύντροφός της

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εντοπίσουν τον αλλοδαπό σύντροφό της μετά την καταγγελία.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο άνδρας δεν έχει βρεθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το patris.gr, ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είναι ο πατέρας των δύο παιδιών της γυναίκας.

Βρέθηκε καταφύγιο μέσω της Γραμμής SOS 15900

Μετά από ώρες αναμονής, βρέθηκε τελικά λύση για την προσωρινή φιλοξενία της γυναίκας και των ανήλικων μελών της οικογένειάς της.

Η διαμονή εξασφαλίστηκε μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, της πανελλαδικής υπηρεσίας που λειτουργεί όλο το 24ωρο για γυναίκες που αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας.

Τελικά βρέθηκε δωμάτιο σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, ώστε η γυναίκα, τα δύο παιδιά της και η ανήλικη αδελφή της να μπορέσουν να απομακρυνθούν από το περιβάλλον στο οποίο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ζούσε υπό διαρκή φόβο.

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