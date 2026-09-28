MTV VMAs 2026: Σάρωσαν Madonna και Taylor Swift – Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς (Videos/Photos)

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Μαντόνα και Τέιλορ Σουίφτ πρωταγωνίστησαν στα MTV Video Music Awards 2026, σε μια βραδιά όπου οι γυναίκες καλλιτέχνιδες κυριάρχησαν τόσο στις μεγάλες κατηγορίες όσο και στη σκηνή.

Η μεγαλύτερη νικήτρια της βραδιάς, ήταν αναμφισβήτητα, η Μαντόνα η οποία κατέκτησε συνολικά επτά βραβεία, ενώ ήταν υποψήφια σε 13 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών, το Artist of the Year, το Best Dance για το «Confessions II – The Film», αλλά και το Best Collaboration για το «Bring Your Love» με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Μάλιστα, η 68χρονη σταρ επέστρεψε στη σκηνή των VMAs για πρώτη φορά έπειτα από 23 χρόνια, ανοίγοντας τη διοργάνωση στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.

Η προηγούμενη εμφάνισή της στη σκηνή των βραβείων ήταν το 2003, τη χρονιά του πολυσυζητημένου φιλιού της με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του «Artist of the Year», η Μαντόνα αναφέρθηκε στη μακρά διαδρομή της στα VMAs, υπενθυμίζοντας ότι είχε εμφανιστεί ήδη στην πρώτη διοργάνωση πριν από 42 χρόνια.

Παράλληλα, τιμήθηκε με το νεοσύστατο Artist Director Honors, ένα βραβείο που αναγνωρίζει καλλιτέχνες που έχουν διευρύνει τα όρια του music video μέσα από τη δουλειά τους πίσω από την κάμερα.

Έγραψε ιστορία η Τέιλορ Σουίφτ

Με 31 βραβεία MTV η Τέιλορ Σουίφτ αποτελεί, πλέον και επισήμως τη πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Μουσικών Βραβείων, ξεπερνώντας την Μπιγιόνσε.

Η Tέιλορ Σουίφτ αφιέρωση συγκινημένη τη βράβευσή της στη Ντόλι Πάρτον, τη μουσική και την κληρονομιά της, χαρακτηρίζοντάς την «την απόλυτη showgirl».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς έκανε επίσης πρεμιέρα το νέο της music video για το «Patient Zero», στο οποίο εμφανίζονται η Ντακότα Τζόνσον και ο Κόλιν Φάρελ.

«Γυναικεία υπόθεση» τα φετινά MTV VMAs

Η κυριαρχία των γυναικών συνεχίστηκε, όμως, και στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες, με τη Λίσα να κεδίζει το Best Pop για το «Dream» και τη Βρετανίδα Σιένα Σπίρο να αναδεικνύεται Best New Artist μετά την ψηφοφορία του κοινού.

Ακολούθησε η Αριάνα Γκράντε που πήρε το βραβείο Song of Summer για το «Hate That I Made You Love Me», καθώς και το Best Visual Effects κι έπειτα η Σαμπρίνα Κάρπεντερ που κέρδισε το Best Editing για το «House Tour».

Στο Best Alternative επικράτησε η Ολίβια Ροντρίγκο με το «The Cure», ενώ η Έλα Λάνγκλεϊ κέρδισε το Best Country για το «Choosin’ Texas».

Ιδιαίτερα δυνατή παρουσία είχαν και οι BTS, οι οποίοι κέρδισαν το Song of the Year για το «Swim», καθώς και τα βραβεία Best K-Pop και Best Group, ενώ στις υπόλοιπες μουσικές κατηγορίες, ο Μπρούνο Μαρς πήρε το Best R&B για το «I Just Might», οι Κάρντι Μπι και Κελάνι κέρδισαν το Best Hip-Hop για το «Safe», ενώ ο Μπαντ Μπάνι απέσπασε το Best Latin για το «NUEVAYoL».

H τιμητική βράβευση των Nirvana

Ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η βράβευση των Nirvana με το Michael Jackson Video Vanguard Award, την τιμητική διάκριση για τη συνολική προσφορά τους στη μουσική εικόνα και την επιρροή των video clips τους.

Επιπλέον, η φετινή τελετή περιλάμβανε performances από Madonna, LISA, RAYE, Shaboozey, Gunna, Sienna Spiro, GENER8ION και Yung Lean, καθώς και μουσικά tributes στον George Michael και την Dolly Parton.

Ο Κριστ Νοβοσέλιτς αναφέρθηκε στον Κερτ Κομπέιν και τη δημιουργική του συμβολή σε εμβληματικά videos όπως τα «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are», «In Bloom», «Heart-Shaped Box» και «All Apologies», επισημαίνοντας τη μεγάλη απήχηση που η μουσική του συγκροτήματος εξακολουθεί να σημειώνει στις νεότερες γενιές.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής ήταν αφιερωμένη στον Τζορτζ Μάικλ, με τους Sombr, Raye, Τέντι Σουίμς και Άνταμ Λάμπερτ να ανεβαίνουν στη σκηνή και να ερμηνεύουν μεγάλες επιτυχίες από την εποχή του εμβληματικού «Faith». Το μουσικό αφιέρωμα τίμησε τόσο τη μνήμη όσο και τη σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά του Βρετανού σταρ, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του.

Οικοδεσπότης ήταν ο Σνουπ Ντογκ σε μια λαμπερή βραδιά και διποργάνωση που επιβεβαίωσε, εν τέλει, την ισχυρή παρουσία των γυναικών στη σύγχρονη pop σκηνή, με τη Μαντόνα και την Τέιλορ Σουίφτ να πρωτοστατούν και να γράφουν ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία των MTV Video Music Awards.

Οι νικητές των MTV VMAs 2026

Βίντεο της Χρονιάς

Τέιλορ Σουίφτ – “The Fate of Ophelia” – Republic Records

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Σιένα Σπίρο – Capitol Records

Καλύτερο Χορευτικό Τραγούδι

Μαντόνα – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Καλιτέχνης της Χρονιάς

Μαντόνα – Warner Records

Καλύτερη Συνεργασία

Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ – “Bring Your Love” – Warner Records

Καλύτερο Ποπ Bίντεο

Λίζα – “Dream” ft. Kentaro Sakaguchi – Lloud Co./RCA Records

Τραγούδι της Χρονιάς

BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Βίντεο

Cardi B ft. Kehlani – “Safe” – Atlantic Records

Καλύτερο R&B Βίντεο

Bruno Mars – “I Just Might” – Atlantic Records

Καλύτερο Βίντεο Εναλλακτικής Μουσικής

Olivia Rodrigo – “The Cure” – Geffen Records

Καλύτερο Λάτιν Βίντεο

Bad Bunny – “NUEVAYoL” – Rimas Entertainment

Καλύτερο K-pop Βίντεο

BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC

Καλύτερο Κάντρι Βίντεο

‘Ελα Λάνγκλεϊ – “Choosin’ Texas” – Columbia Records

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Taylor Swift – “Opalite” – Republic Records

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records

Καλύτερη Φωτογραφία

Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Καλύτερο Μοντάζ

Sabrina Carpenter – “House Tour” – Island

Καλύτερη Χορογραφία

Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me” – Republic Records

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