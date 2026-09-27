Πέθανε ο Μπρούνο Κραμ – Κατέρρευσε μετά τη συναυλία του στην Ισπανία

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Η μουσική σκηνή του gothic και industrial ήχου θρηνεί την απώλεια του Μπρούνο Κραμ, που έφυγε από τη ζωη σε ηλικία 58 ετών, μετά από συναυλία στη Γρανάδα.

Ο συνιδρυτής του γερμανικού συγκροτήματος Das Ich κατέρρευσε αργά το βράδυ της Παρασκευής στα καμαρίνια του συναυλιακού χώρου Planta Baja, της Ισπανίας, λίγο μετά την εμφάνιση του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα ο μουσικός είχε παραπονεθεί για δύσπνοια.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνηψης δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Οι Αρχές εκτιμούν πως ο θάνατός του οφείλεται σε φυσικά αίτια.

«Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο»

Τον θάνατο του μουσικού επιβεβαίωσε και ο διοργανωτής της συναυλίας, Distortiongirl Eventos, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Συντετριμμένος πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Μπρούνο Κραμ, μέλος των Das Ich, πέθανε μετά τη συναυλία του στη Γρανάδα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο για εκείνον», ανέφερε.

Ο θάνατός του Κραμ προκάλεσε κινητοποίηση των ισπανικών αρχών, ωστόσο, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν ξεκίνησε ποινική έρευνα από την ισπανική Εθνική Αστυνομία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού του στη Γερμανία, όπου αναμένεται να γίνει η ταφή του.

Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της dark σκηνής

Το 1989, ο Κραμ ίδρυσε με τον Στέφαν Άκερμαν το μουσικό project Das Ich, ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της γερμανικής dark wave σκηνής.

Το συγκρότημα θεωρείται πρωτοπόρο του κινήματος Neue Deutsche Todeskunst, ενός μουσικού ρεύματος που συνδύασε σκοτεινή ατμόσφαιρα, ηλεκτρονικούς ήχους και θεατρικά στοιχεία. Κάπως έτσι, το συγκρότημα απέκτησε κοινό και εκτός Γερμανίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη gothic μουσική.

Ο Κραμ, πατέρας δύο παιδιών, είχε ασχοληθεί κατά περιόδους και με την πολιτική στη Γερμανία.

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