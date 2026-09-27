Χανιά: Μεθυσμένος ο 21χρονος που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 7 οχήματα

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Χειροπέδες στον 21χρονο, που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του επτά οχήματα στο κέντρο των Χανίων, έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, περίπου μια ώρα μετά το απίστευτο τροχαίο που προκάλεσε, υπεβλήθη σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμ Καπί, το πρωί του Σαββάτου.

Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι δηλωτικές. Οχήματα μετακινήθηκαν τις θέσεις τους, ενώ το οδόστρωμα γέμισε από κομμάτια αυτοκινήτων.

Μάλιστα, ένα από τα οχήματα που παρασύρθηκαν βρέθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και έμεινε να κρέμεται σε τοιχίο πάνω από πάρκινγκ, έχοντας υποστεί ζημιές στο πίσω μέρος του.

Πλέον, ο 21χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

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