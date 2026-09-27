search
ΚΥΡΙΑΚΗ 27.09.2026 11:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2026 09:30

Χανιά: Μεθυσμένος ο 21χρονος που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 7 οχήματα

27.09.2026 09:30
peripoliko new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Χειροπέδες στον 21χρονο, που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του επτά οχήματα στο κέντρο των Χανίων, έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, περίπου μια ώρα μετά το απίστευτο τροχαίο που προκάλεσε, υπεβλήθη σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμ Καπί, το πρωί του Σαββάτου.

Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι δηλωτικές. Οχήματα μετακινήθηκαν τις θέσεις τους, ενώ το οδόστρωμα γέμισε από κομμάτια αυτοκινήτων.

Μάλιστα, ένα από τα οχήματα που παρασύρθηκαν βρέθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και έμεινε να κρέμεται σε τοιχίο πάνω από πάρκινγκ, έχοντας υποστεί ζημιές στο πίσω μέρος του.

Πλέον, ο 21χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Ομόνοια: Έκρυψε κοκαΐνη κάτω από τον λεβιέ των ταχυτήτων – Δύο συλλήψεις

Έκρηξη στην Πλάκα: Στην Ελλάδα για DNA οι οικογένειες των θυμάτων

Κακοκαιρία: Δύσκολη η νύχτα στην Εύβοια, «πνίγηκε» η Σκιάθος, στο σκοτάδι 8 χωριά στην Πάργα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis giatroi thanatos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα για τον απινιδωτή – Τι λέει ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού που μίλησε με τη Γάκα

alzheimers_new_123
ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Το αίμα «μιλά» για τη νόσο – Ποιοι πρέπει να κάνουν τις νέες αιματολογικές εξετάσεις και ποιοι όχι

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Περαία: Συνελήφθη 45χρονος που είχε στην κατοχή του εξοπλισμό και σήματα της αστυνομίας

moore
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Στη Τζούλιαν Μουρ βραβείο συνολικής προσφοράς από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

ksylo mpala (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άγριο ξύλο μεταξύ παικτών μετά τον τελικό της Εστουντιάντες με τη Ροσάριο Σεντράλ στην Αργεντινή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

anna vissi oaka (1)
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Δεν πτοήθηκαν από τη βροχή οι χιλιάδες θεατές, ανάμεσα τους και celebrities - Η συγκινητική αφιέρωση στον Μαζωνάκη (Photos/Video)

nearhos
ΕΛΛΑΔΑ

Το «κρυφό ημερολόγιο» των ελληνικών FDI: Οι φρεγάτες έρχονται, η ισχύς πότε φτάνει;

tsipras mitsotakis samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαμαράς, το σχέδιο Τσίπρα και το νέο δίπολο: Μπορεί να κλείσει την ψαλίδα ΝΔ – ΕΛΑΣ;

petalouda new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική αλλαγή: Έφυγαν εβδομάδες νωρίτερα οι πεταλούδες από την Κοιλάδα της Ρόδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.09.2026 11:47
mazonakis giatroi thanatos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα για τον απινιδωτή – Τι λέει ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού που μίλησε με τη Γάκα

alzheimers_new_123
ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Το αίμα «μιλά» για τη νόσο – Ποιοι πρέπει να κάνουν τις νέες αιματολογικές εξετάσεις και ποιοι όχι

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Περαία: Συνελήφθη 45χρονος που είχε στην κατοχή του εξοπλισμό και σήματα της αστυνομίας

1 / 3