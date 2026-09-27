«Kαι ακόμα τραγουδάς;»: Όταν η Βίσση «συνάντησε» στο ΟΑΚΑ τον 16χρονο εαυτό της (Videos)

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Ένα λαμπερό υπερθέαμα, περίπου 4 ωρών, χάρισε η Άννα Βίσση στους περισσότερους από 95.000 που «πλημμύρισαν» το ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου.

Το μοναδικό μουσικό ταξίδι, που ξεκίνησε με την προσγείωση της τραγουδίστριας στη σκηνή, άρχισε με το «Αιγαίο» και συνεχίστηκε με τις διαχρονικές επιτυχίες που ερμήνευσε η ερμηνεύτρια σε διαφορετικές εποχές της καριέρας της.

Το ταξίδι αυτό δεν περιορίστηκε μόνο στα τραγούδια. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η Άννα Βίσση «συναντήθηκε» επί σκηνής με τον έφηβο εαυτό της.

Ο φανταστικός διάλογος ανάμεσα στην καταξιωμένη πλέον τραγουδίστρια και τον 16χρονο εαυτό της ενθουσίασε το κοινό. «Τι έκανες στα μαλλιά “μου”;» ρώτησε η έφηβη Άννα. «Τι έτος έχετε;», ήταν το επόμενό της ερώτημα, με την καταξιωμένη τραγουδίστρια να απαντά: «2026» και τη μικρή να αποκρίνεται: «Και ακόμη τραγουδάς;».

Η συγκινητική αφιέρωση στον Μαζωνάκη



Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσα να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του», είπε και του αφιέρωσε «Το Τρένο», αναφέροντας πως «τον έχει δει να κλαίει με αυτό».

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η παρουσίαση του νέου τραγουδιού της Άννας Βίσσης μπροστά στο κοινό.,

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