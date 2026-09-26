Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για τη sold out συναυλία στο ΟΑΚΑ – Η ώρα προσέλευσης, οι αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ και τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας

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Με το Ολυμπιακό Στάδιο να υποδέχεται σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία από τις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις της χρονιάς, το ΟΑΚΑ ενημερώνει το κοινό για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ενόψει της συναυλίας της Άννας Βίσση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη προσέλευση, την ασφαλή πρόσβαση και την ομαλή αποχώρηση των δεκάδων χιλιάδων θεατών που αναμένεται να βρεθούν στις εγκαταστάσεις.

Με δεδομένη την ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση που αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, το ΟΑΚΑ συνιστά στους θεατές να προγραμματίσουν εγκαίρως τη μετακίνησή τους και, κατά προτίμηση, να επιλέξουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αποφεύγοντας τη χρήση Ι.Χ. οχημάτων, προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και η κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη τήρησης των οδηγιών της διοργάνωσης, του προσωπικού ασφαλείας και της σήμανσης που θα υπάρχει στους χώρους του ΟΑΚΑ, ώστε η είσοδος, η παραμονή και η έξοδος του κοινού να πραγματοποιηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία.

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 17:00, ενώ το pre-show είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και η συναυλία θα ξεκινήσει στις 21:00. Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται στους θεατές να μην προσέλθουν λίγο πριν από την έναρξη, καθώς οι έλεγχοι εισιτηρίων και ασφαλείας ενδέχεται να απαιτήσουν χρόνο λόγω της μεγάλης προσέλευσης.

Για την πρόσβαση στο Ολυμπιακό Στάδιο, βασικό μέσο εξυπηρέτησης του κοινού αποτελεί η Γραμμή 1 του Μετρό, με σταθμό «Ειρήνη», ενώ για τη διευκόλυνση της επιστροφής του κοινού μετά το τέλος της συναυλίας έχει ανακοινωθεί παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Παράλληλα, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν το βράδυ του Σαββάτου σε 24ωρη βάση.

Το ΟΑΚΑ υπενθυμίζει, επίσης, στους θεατές να έχουν έτοιμο στο κινητό τους το εισιτήριο κατά την άφιξή τους στον έλεγχο, να έχουν επαρκώς φορτισμένη τη συσκευή τους και να ελέγξουν εγκαίρως την είσοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου τους. Παράλληλα, εφιστάται η προσοχή στη μη δημοσιοποίηση εισιτηρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν σε αυτά εμφανίζεται το QR Code ή το Barcode, καθώς υπάρχει κίνδυνος αντιγραφής και χρήσης τους από τρίτους.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος με μεγάλες τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4, επαγγελματικό φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό εξοπλισμό, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, drones, μεγάλες ομπρέλες, γυάλινα ή μεταλλικά αντικείμενα, laser και άλλου είδους αντικείμενα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα ασφαλείας. Σε περίπτωση βροχής, συστήνεται η χρήση αδιάβροχου ή πόντσο.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί και για τα άτομα με αναπηρία, ενώ για τα παιδιά κάτω των 14 ετών είναι απαραίτητη η συνοδεία ενήλικα. Για παιδιά έως 6 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη χωρίς εισιτήριο ή πρόσκληση, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται ξεχωριστή θέση στις αριθμημένες θέσεις του σταδίου. Παράλληλα, γίνεται υπενθύμιση ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας αναμένονται υψηλά επίπεδα έντασης ήχου.

Το ΟΑΚΑ καλεί το κοινό να προσέλθει έγκαιρα, να ακολουθεί τις υποδείξεις του προσωπικού και των αρμόδιων αρχών και να επιδείξει υπομονή κατά την αποχώρηση, με στόχο η μεγάλη μουσική βραδιά να εξελιχθεί με ασφάλεια και χωρίς περιττές καθυστερήσεις ή ταλαιπωρία για τους επισκέπτες.

Αναλυτικά:

Το ΟΑΚΑ υποδέχεται σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία από τις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις της χρονιάς.

Με δεδομένη την ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση θεατών στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρακαλούμε το κοινό να προγραμματίσει εγκαίρως τη μετακίνησή του και να ακολουθεί τις οδηγίες της διοργάνωσης, του προσωπικού ασφαλείας και τη σήμανση που θα υπάρχει στους χώρους του ΟΑΚΑ.

Στόχος όλων μας είναι η προσέλευση, η παραμονή και η αποχώρηση δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών να πραγματοποιηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία.

ΩΡΕΣ

– Άνοιγμα θυρών: 17:00

– Pre-show: 20:00

– Έναρξη συναυλίας: 21:00

Συστήνεται ιδιαίτερα η έγκαιρη προσέλευση και η αποφυγή άφιξης λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, καθώς οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας και εισιτηρίων ενδέχεται να απαιτήσουν χρόνο.

Πρόσβαση στο ΟΑΚΑ

Λόγω της εξαιρετικά αυξημένης κυκλοφορίας που αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, συστήνεται η αποφυγή χρήσης Ι.Χ. οχημάτων και η προσέλευση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Για την άμεση πρόσβαση στο ΟΑΚΑ, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) με βασικό σταθμό εξυπηρέτησης τον σταθμό «Ειρήνη».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών μετά το τέλος της συναυλίας, έχει ανακοινωθεί παράταση λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια είναι:

– Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

– Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

– Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

– Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

– Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ λειτουργούν το βράδυ του Σαββάτου σε 24ωρη βάση.

Η είσοδος στο στάδιο

Παρακαλούνται οι θεατές:

– να έχουν έτοιμο και άμεσα διαθέσιμο το εισιτήριό τους στο κινητό τους πριν φτάσουν στον έλεγχο,

– να έχουν επαρκώς φορτισμένη τη συσκευή τους,

– να ελέγξουν εγκαίρως την είσοδο/πρόσβαση που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου τους,

– να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού.

Μην αναρτάτε φωτογραφίες του εισιτηρίου σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εμφανές το QR Code/Barcode, καθώς υπάρχει κίνδυνος αντιγραφής και χρήσης του από τρίτους.

Η Ticketmaster αποτελεί τον επίσημο πάροχο εισιτηρίων της εκδήλωσης. Εισιτήρια από μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές ή άλλες μη εγκεκριμένες πλατφόρμες δεν θεωρούνται έγκυρα.

Η προπώληση έχει ολοκληρωθεί και δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για αγορά εισιτηρίων την ημέρα της συναυλίας. Θα υπάρχουν σημεία εξυπηρέτησης κοινού.

Οι θύρες και η πρόσβαση

Κάθε θεατής πρέπει να κατευθύνεται αποκλειστικά προς την είσοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου του και να ακολουθεί τη σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού.

Παρακαλούμε να μην επιχειρείται πρόσβαση από διαφορετική είσοδο, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει άσκοπες μετακινήσεις, καθυστερήσεις και επιπλέον ταλαιπωρία.

⛔ ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Για λόγους ασφάλειας δεν επιτρέπεται η είσοδος με:

– μεγάλες τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4,

– επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και επαγγελματικό εξοπλισμό βιντεοσκόπησης,

– αιχμηρά ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα,

– εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα,

– drones,

– μεγάλες ομπρέλες,

– καρέκλες ή φορητά καθίσματα,

– γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα,

– πανό με κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν,

– laser,

– αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Σε περίπτωση βροχής, λόγω της απαγόρευσης των μεγάλων ομπρελών, συνιστάται η χρήση αδιάβροχου ή πόντσο.

♿ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑμεΑ

Για τους δικαιούχους εισιτηρίων ΑμεΑ έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες θέσεις βάσει των απαιτήσεων προσβασιμότητας και ασφάλειας.

Δικαίωμα στάθμευσης εντός του προβλεπόμενου χώρου έχουν άτομα ΑμεΑ που κάνουν χρήση αμαξιδίου και διαθέτουν το σχετικό voucher που έχει αποσταλεί στο email που δηλώθηκε κατά την αγορά του εισιτηρίου.

Τι προβλέπεται για τα παιδιά

Παιδιά κάτω των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

Για παιδιά έως 6 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη χωρίς έκδοση εισιτηρίου ή πρόσκλησης. Στις αριθμημένες θέσεις, ωστόσο, δεν προβλέπεται ξεχωριστή θέση για το παιδί χωρίς εισιτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας αναμένονται υψηλά επίπεδα έντασης ήχου.

ℹ️ ΧΡΗΣΙΜΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

✔️ Ερχόμαστε νωρίς.

✔️ Προτιμούμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

✔️ Έχουμε έτοιμο το εισιτήριό μας πριν φτάσουμε στον έλεγχο.

✔️ Ελέγχουμε την είσοδο που αντιστοιχεί στο εισιτήριό μας.

✔️ Δεν φέρνουμε μαζί μας αντικείμενα που απαγορεύονται.

✔️ Ακολουθούμε τη σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού.

✔️ Κατά την αποχώρηση κινούμαστε με υπομονή και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού ασφαλείας.

Η ασφάλεια και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.

Με σωστό προγραμματισμό, έγκαιρη προσέλευση και συνεργασία όλων, μπορούμε να περιορίσουμε τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε με ασφάλεια μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

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