Γαλλία: Χιλιάδες πιστοί συρρέουν στο Παρίσι πριν τη μεγάλη λειτουργία του Πάπα Λέοντα

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Πλήθη ανθρώπων συρρέουν στη διάσημη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι σήμερα, ενόψει της υπαίθριας λειτουργίας όπου θα χοροστατήσει ο πάπας Λέων, τη σημαντικότερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, παρουσία περισσότερων από 600.000 πιστών.

Ο κόσμος, μεταξύ άλλων μητέρες που κρατούν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, άρχισαν να συγκεντρώνονται στη λεωφόρο πριν καν ξημερώσει, ενόψει της λειτουργίας στις 16.00 ώρα Ελλάδας, με την αστυνομία να κλείνει τους γύρω δρόμους απ’ όπου θα περάσει ο ποντίφικας με το ανοικτό παπικό όχημά του.

Ο Λέων πραγματοποιεί μια τετραήμερη επίσκεψη σε τρεις πόλεις της Γαλλίας, όπου επιδιώκει να αποκαταστήσει τη θέση της Εκκλησίας εκεί, μετά τα σκάνδαλα κακοποίησης που προκάλεσαν σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πάπας προειδοποίησε χθες, σε ομιλία που εκφώνησε στην έδρα της UNESCO, στο Παρίσι, ότι ο ΟΗΕ και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί βρίσκονται σε κρίση.

Επανέλαβε επίσης τη συχνή έκκλησή του προς τον κόσμο να επανεξετάσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας στους Γάλλους ηγέτες ότι η ΤΝ θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέλλον όπου «ένας παράδεισος μηχανών» θα αναλάβει τον έλεγχο της Γης.

Συνάντηση με νεοβαπτισμένους καθολικούς

Η Γαλλία, ένα κοσμικό κράτος όπου ο διαχωρισμός Εκκλησίας και κράτους κατοχυρώνεται με νόμο από το 1905, έχει καταγράψει σταθερή μείωση της προσχώρησης στην Καθολική Εκκλησία κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ακολουθώντας μια τάση που παρατηρείται και σε άλλες χώρες με παραδοσιακά καθολικό πληθυσμό.

Παρότι η Γαλλική Διάσκεψη των Επισκόπων σημειώνει αύξηση των βαπτίσεων ενηλίκων, μεταξύ των οποίων και ένας αριθμός-ρεκόρ 21.000 το περασμένο Πάσχα, έκθεση που δημοσίευσε η επίσημη στατιστική υπηρεσία της χώρας, INSEE, κατέδειξε ότι μόλις το 25% των Γάλλων ηλικίας 18 έως 49 ετών δήλωσαν ότι είναι καθολικοί, έναντι 43% μία δεκαετία νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του νωρίτερα σήμερα στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όπου συναντήθηκε με νεοβαπτισμένους καθολικούς, ο Λέων προέτρεψε τη γαλλική Εκκλησία να μην είναι «αφελώς αισιόδοξη» σχετικά με την πρόσφατη αύξηση των πιστών.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε, να υποδεχθούμε και να προστατεύσουμε τη μικρή φλόγα που το Άγιο Πνεύμα έχει ανάψει μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, τον μικρό σπόρο που αγωνίζεται να αναπτυχθεί ακόμη και ανάμεσα στα αγκάθια», είπε.

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